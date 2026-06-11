「今日好き」村谷はるな、“金髪”加工ショットに絶賛の声「ギャルっぽさが出て好き」「K-POPアイドルみたい」
【モデルプレス＝2026/06/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが、6月10日までに自身のTikTokを更新。エフェクトで金髪になった姿を公開した。
【写真】「今日好き」20歳美女「雰囲気すごく変わる」金髪姿
村谷は「茶髪しかしたことないからハイトーンやってみたいなー」とコメント。話題のエフェクトで金髪のロングヘア姿にチェンジした動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「金髪似合いすぎ」「K-POPアイドルみたい」「ビジュ最強」「ハイトーンにしてほしい」「可愛すぎる」「ギャルっぽさが出て好き」「雰囲気すごく変わる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳美女「雰囲気すごく変わる」金髪姿
◆村谷はるな、エフェクトで金髪に
村谷は「茶髪しかしたことないからハイトーンやってみたいなー」とコメント。話題のエフェクトで金髪のロングヘア姿にチェンジした動画を公開した。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「金髪似合いすぎ」「K-POPアイドルみたい」「ビジュ最強」「ハイトーンにしてほしい」「可愛すぎる」「ギャルっぽさが出て好き」「雰囲気すごく変わる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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