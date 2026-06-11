11歳年上タレントとの離婚から6年…元K-POPアイドル（35）が再婚発表「新たな章を迎える」【全文】

U-KISS出身のイライ（35）が、再婚を発表した。

6月11日、イライは自身のSNSに、婚約者と撮影したウエディングフォトとともに英語でつづった長文のメッセージを投稿した。

【写真】キムタクと共演のU-KISSメンバー

イライは「この6年間は、人生で最も苦しく、同時に大きな変化を経験した時間だった。数え切れないほどの試練や貴重な学び、そして成長があり、人生を違った視点で見つめるきっかけとなった」と振り返った。

続けて、「その過程で、私の人生に理解と幸せ、そして平穏をもたらしてくれた素晴らしい女性と出会った」と、新たなパートナーとの出会いを報告した。

（写真＝イライSNS）イライ（左）と婚約者

さらに、「彼女の忍耐と支えは、最も苦しい時期を乗り越える大きな力となり、幸せな瞬間をより特別なものにしてくれた」とし、「これからの人生を共に歩む人に出会えたことをお伝えしたい。この新たな章を一緒に始められることが信じられないほど幸せで、私たちの未来がとても楽しみだ」と再婚を発表した。

また、「この数年間、応援してくださったすべての方々に心から感謝している。皆さんの優しさは、想像以上に私を支えてくれた。苦しい時期にそばにいてくれた方々がいなければ、今の私はなかっただろう」とし、「人生の新たな章を迎える今、皆さんからいただいた愛と応援、励ましに深く感謝している」と付け加えた。

（写真＝イライSNS）イライ（左）と婚約者

イライは2014年、11歳年上のタレント、チ・ヨンスと結婚し、2016年には長男が誕生。しかし2020年に離婚した。 その後、2人はバラエティ番組『私たち離婚しました』（原題）に出演し、復縁への期待も集めたが、イライは離婚から6年を経て再婚を発表し、新たな人生のスタートを知らせた。

イライの投稿全文は以下の通り。

◇

この6年間は、人生で最も苦しく、同時に大きな変化を経験した時間でした。

数え切れないほどの試練や貴重な学び、そして成長があり、人生を違った視点で見つめるきっかけとなりました。

その過程で、私の人生に理解と幸せ、そして平穏をもたらしてくれた素晴らしい女性と出会いました。彼女の忍耐と支えは、最も苦しい時期を乗り越える大きな力となり、幸せな瞬間をより特別なものにしてくれました。

こうして、これからの人生を共に歩む人に出会えたことをご報告できることをうれしく思います。この新たな章を一緒に始められることが信じられないほど幸せで、私たちの未来がとても楽しみです。

私が学んだすべてのこと、そして神様が導いてくださった道に感謝しています。また、心から愛し尊敬する人と共に新たな人生を歩み始める機会を与えてくださった神様にも感謝しています。

この数年間、応援してくださったすべての方々に心から感謝します。U-KISSとしての活動を通じてであれ、友人としてであれ、祈りや温かい言葉を通じてであれ、皆さんの優しさは想像以上に私を支えてくれました。

苦しい時期にそばにいてくれた方々がいなければ、今の私はなかったでしょう。

人生の新たな章を迎える今、皆さんからいただいた愛と応援、励ましに深く感謝しています。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）