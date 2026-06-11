あばれる君、長男誕生日を“お手製の御馳走”で祝福 パスタ・ハンバーグ・ケーキ並ぶ食卓に「レストランかと思った」「子どもが喜ぶメニューだらけ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】お笑い芸人のあばれる君が6月9日、自身のInstagramを更新。長男の誕生日祝いの食卓を公開した。
【写真】39歳人気芸人「豪華な食卓」妻と作った長男誕生日ディナー
あばれる君は「今日は長男の誕生日 お手製の御馳走で祝っております 配置がガチャガチャだけどどうせ男兄弟三人の食事だから仕方ない！！」とコメントし、マッシュポテトを添えたハンバーグ、たらこスパゲッティ、スープ、トマトのサラダ、ケーキなどが並んだ食卓を公開。「ゆかちゃんのめちゃ旨デミグラスハンバーグ あばれる風たらこスパゲッティ こどもたちの好きな食べ物だらけ！！」と妻と自身がそれぞれ料理を作ったことをつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「心がこもってる素敵なお祝い」「美味しそう」「子どもが喜ぶメニューだらけ」「豪華な食卓」「器が可愛い」「レストランかと思った」などと反響が寄せられている。
あばれる君は2013年、一般女性と結婚。2016年6月に第1子となる長男、2021年8月に第2子となる次男、2024年8月に第3子となる三男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳人気芸人「豪華な食卓」妻と作った長男誕生日ディナー
◆あばれる君、長男誕生日「お手製の御馳走」でお祝い
あばれる君は「今日は長男の誕生日 お手製の御馳走で祝っております 配置がガチャガチャだけどどうせ男兄弟三人の食事だから仕方ない！！」とコメントし、マッシュポテトを添えたハンバーグ、たらこスパゲッティ、スープ、トマトのサラダ、ケーキなどが並んだ食卓を公開。「ゆかちゃんのめちゃ旨デミグラスハンバーグ あばれる風たらこスパゲッティ こどもたちの好きな食べ物だらけ！！」と妻と自身がそれぞれ料理を作ったことをつづっている。
◆あばれる君の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「心がこもってる素敵なお祝い」「美味しそう」「子どもが喜ぶメニューだらけ」「豪華な食卓」「器が可愛い」「レストランかと思った」などと反響が寄せられている。
あばれる君は2013年、一般女性と結婚。2016年6月に第1子となる長男、2021年8月に第2子となる次男、2024年8月に第3子となる三男が誕生した。（modelpress編集部）
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