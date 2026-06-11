◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、枠順決定

出走馬１８頭の枠順が、６月１１日、決定した。大阪杯、天皇賞・春を勝って春古馬３冠がかかるクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は３枠５番に決まった。鞍上は引き続き北村友一騎手。１７年に父が果たせなかった、春古馬３冠完全制覇に挑む。

昨年のこのレースを完勝したメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は８枠１６番からのスタート。阪神は４戦して３勝、２着１回と最も得意としており、連覇を達成した父（１３年、１４年）に続けるか。鞍上は７日の安田記念を勝って、ＪＲＡ・Ｇ１最年長勝利記録を更新した武豊騎手。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ダノンデサイル 牡５ ５８ 戸崎 圭太

（２）ミュージアムマイル 牡４ ５８ ダミアン・レーン

（３）シュガークン 牡５ ５８ 吉村 誠之助

（４）ミクニインスパイア 牡４ ５８ 丹内 祐次

（５）クロワデュノール 牡４ ５８ 北村 友一

（６）ビザンチンドリーム 牡５ ５８ 西村 淳也

（７）ファミリータイム 牡５ ５８ 幸 英明

（８）タガノデュード 牡５ ５８ 高杉 吏麒

（９）コスモキュランダ 牡５ ５８ 横山 武史

（１０）ジューンテイク 牡５ ５８ 松山 弘平

（１１）シンエンペラー 牡５ ５８ 坂井 瑠星

（１２）マイネルエンペラー 牡６ ５８ 川田 将雅

（１３）シェイクユアハート 牡６ ５８ 古川 吉洋

（１４）スティンガーグラス 牡５ ５８ 岩田 望来

（１５）マイユニバース 牡４ ５８ 横山 典弘

（１６）メイショウタバル 牡５ ５８ 武 豊

（１７）レガレイラ 牝５ ５６ クリストフ・ルメール

（１８）ミステリーウェイ セン８ ５８ 松本 大輝