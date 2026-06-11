第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）北北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。計６８チームが出場し、２５日に開幕。今年からトーナメントが一本化され、１、２回戦は同地区同士で対戦。３回戦（ベスト３２）以降は他地区と対戦の可能性もあり、順調に日程が消化されれば、７月２０日にエスコンフィールドで決勝が行われる。

春の北海道大会を制した旭川志峯は、２６日の初戦（２回戦）で旭川高専と対戦する。主将の億貞壮汰遊撃手（３年）ら昨夏の甲子園出場時のレギュラーが多く残り、走力を絡めた攻撃は脅威。投手陣の安定感が増せば、２年連続の聖地、そして北北海道勢３９年ぶりの道大会春夏連覇が見えてくる。

春準Ｖのクラークは、粘り強い打撃が持ち味。２年生ながら主軸を担う田中将大内野手らの活躍で、春の北海道大会では４試合連続２ケタ安打をマークした。名将・佐々木啓司監督（７０）も打線の手応えを感じており、３年ぶり優勝の可能性は十分にある。

昨秋道準Ｖの白樺学園、同４強の旭川実なども実力上位。春道４強の士別翔雲やプロ注目の二刀流スラッガー安藤美壱（３年）擁する帯広三条など公立勢も力があり、混戦が予想される。