「ZE500 for ASMR GODDESS OF VICTORY: NIKKE Edition -Anis: Star Ver.-」パッケージ

(C)SHIFT UP CORP.

スマホゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター・アニスがデザインされ、アニスの完全新録ボイスガイダンスも搭載したイヤフォン「ZE500 for ASMR GODDESS OF VICTORY: NIKKE Edition -Anis: Star Ver.-」が、オンラインストアのviviON BLUEで予約受付をしている。価格は11,000円。予約期間は6月15日17時までで、製品が届くのは11月下旬以降。ベースモデルはfinalの「ZE500 for ASMR」。

「ZE500 for ASMR GODDESS OF VICTORY: NIKKE Edition -Anis: Star Ver.-」

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viviON BLUEの販売サイト

※予約受付は2026年06月15日17時まで

アニス：スター(CV 岡咲美保)による書き下ろしのガイダンスボイスを16種類搭載。電源オン・オフや接続通知など、日常的なイヤフォン操作のたびに、NIKKEの世界が耳元でよみがえるという。

専用アプリからスペシャルボイスの再生も可能。英語・韓国語版も新録収録しており、アニス：スター(CV Michelle Marie)、アニス：スター(CV 김성희)による新録ガイダンスボイスに切り替える事もできる。

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パッケージだけでなく、イヤフォンのカラーやデザイン、付属充電ケースも作品の世界観やキャラクターを表現したものになっている。

イヤフォンとしては、「寝ながらでも快適に使用できるイヤフォン」を目指して、finalが開発したZE500 for ASMRがベースになっている。このイヤフォンは、極小イヤフォンとして定評のあるagブランド「COTSUBU」と比較しても、体積をさらに約35%小さくしている。

さらに、一体型ソフトイヤーピースにより耳の入口で密閉する設計で、圧迫感ゼロの理想的な装着感を実現。枕やクッションで耳を圧迫しても異物感をほとんど感じない使用感で、寝ている間に姿勢を変えても外れにくい構造になっている。

専用アプリより、タッチ操作が無効になり、バッテリー低下時のシステム音や電源オフ時のガイダンス音声が鳴らない「ASMRモード」への切り替えが可能。コンテンツ視聴中の集中を遮断しないようになっている。

サウンド面でも、final独自の音響研究が生んだASMR専用チューニングにより、演者の声・息づかい・音の距離感や実在感を精緻に再現。完全ワイヤレス化でケーブルの干渉を排除し、コンテンツへのより深い没入を実現するという。

Bluetooth 5.4に対応し、コーデックはSBC、AACをサポート。連続音楽再生時間は、イヤフォン本体で最大4.5時間、ケース込みで最大18時間。

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