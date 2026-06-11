8年ぶり全面刷新を迎えた「レクサスの中核セダン」

レクサスは2026年6月11日、新型ミドルサイズセダン「ES」を発表しました。同日に発売しています。



ESは1989年のレクサス創設時から販売されている中核車種のひとつで、日本国内においては8年ぶりの全面刷新となります。

ESは1989年に登場したミドルサイズセダンです。同年にデビューしたフラッグシップセダン「LS」とともに、レクサスブランド立ち上げ時に登場したモデルとなっています。

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初代はトヨタ「カムリプロミネント」、2代目以降はトヨタ「ウィンダム」として販売されてきたミドルサイズセダンのレクサス版として北米を中心に販売を重ね、これまで80以上の国と地域で販売するなど、全世界におけるレクサスの基幹モデルとして展開されています。

日本では2006年に一度販売を終了しましたが、その後2018年に登場した7代目で国内に復活し、ウィンダムの系譜から外れてESとして販売されることになりました。

以後、コンパクトセダン「IS」とフラッグシップLSの中間モデルとしての立ち位置を確立し、正統なセダンとして支持されています。

今回、8年ぶりの全面刷新を迎え8代目となった新型ESは、「Experience Elegance and Electrified Sedan（エクスペリエンス・エレガンス＆エレクトリファイド・セダン）」をコンセプトに、レクサスの次世代電動車ラインナップの先陣を切るモデルだといいます。

新世代レクサスの象徴となるデザインを採用したほか、電動化技術の向上による基本性能の大幅向上を図り、また快適で上質な内装が特徴です。

パワートレインはHEV（ハイブリッド）とBEV（バッテリーEV）の2タイプを用意します。

エクステリアは、次世代BEV（バッテリーEV・電気自動車）のデザインテーマ「Provocative Simplicity」に着想を得た表現に挑戦し、セダンが最も美しく見えるプロポーションを追求。新型ESからはじまるレクサスの新たなデザインを体現しました。

フロントフェイスは従来のスピンドル造形に加え、新たな「ツインLシグネチャーランプ」を採用し、先進性を高めています。

ボディサイドはトランクレスの伸びやかな流麗なフォルムに、ボディを引き締める平面立体嵌合を組み合わせ、低重心感と力強さを与えています。

リアは、レクサスの発光ロゴと一体化した一文字テールランプと、ウインカーやバックランプなどは外側の下部に配置した新たなデザイン「リヤLシグネチャーランプ」を用いるなど、これまでにない新しいものになっています。

ボディサイズは全長5140mm×全幅1920mm×全高1555-1560mm、ホイールベース2950mmです。先代からは165mm長く、55mm幅広く、110mm高くなっており、ホイールベースは80mm延長しました。

これにより、室内空間を大幅に拡張し、セダンとして優れたパッケージングを実現しています。

さらに、着座位置のアップやガラス面積の拡大、パノラマルーフの採用により、高い開放感ももたらしています。

インテリアはシンプルかつクリーンにまとめるとともに、通常は内装に同化させ、必要なときにスイッチが出現する新開発の物理スイッチ「Responsive Hidden Switches（レスポンシブ ヒドゥン スイッチ）」を世界初採用しました。

さらに、6つの世界観の照明で室内をより居心地の良い空間に仕立てる「インテリアイルミパッケージ」、昼は質感豊かなバンブー（竹）の表情、夜は面発光技術により柔らかい光が空間に温かみと奥行きを出すオーナメント加飾「バンブーレイヤリング（面発光）」をレクサスとして初採用。レクサスならではの日本的で上質な世界観をもたせました。

インパネは12.3インチの液晶メーターと大型ワイドのインフォテイメントディスプレイを備え、モデルにより助手席用のマルチディスプレイも装備しています。

走行性能では専用開発して刷新した「TNGA GA-K」プラットフォームを採用。フロントエンド、フロア、リアエンドの剛性を高めるなど体幹強化を図るとともに、リアサスペンションはES初採用となるマルチリンク式とし、駆動力の確実な伝達とスムーズな車両姿勢変化を両立。

パワートレインは先出の通り、HEV（ハイブリッド）とBEV（バッテリーEV）を用意し、ユーザーのニーズに応える多彩なラインナップとしています。

HEVモデル「ES350h」は2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン＋モーターを搭載し、駆動方式はFFと4WDどちらも設定。システム最大182kW（248馬力）を発揮します。

BEVは165kW（224馬力）のFWDモデル「ES350e」、252kW（342馬力）の高性能AWDモデル「ES500e」を設定。ES350eは航続可能距離670km（WLTCモード）を確保しています。

ES500eは電動四輪制御「DIRECT4」を搭載し、優れた操縦安定性と運転する楽しさを両立したといいます。

先進機能では最新の「Lexus Safety System ＋」を採用。機能やセンサーの検知範囲を拡大し、支援の強化を図っています。

グレードラインナップは、ES350hがモノグレード、ES350eがベースグレードと上級モデル「version L」、リクライニング、オットマン、助手席前倒し機能などを備え、後席の快適性を高めた新パッケージ「Rr Comfort package」の3グレード、ES500eがベースグレードと「version L」の2グレードとなります。

新型ESの価格（消費税込）は790万円から920万円です。