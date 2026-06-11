＜速報＞全米帰りの桑木志帆が単独首位 吉田鈴はイーブンでプレー中
＜宮里藍 サントリーレディス 初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。午前組の全選手が競技を終えて、「全米女子オープン」帰りの桑木志帆が8アンダー・単独首位でホールアウトしている。
【写真】お久しぶりです！ 脇元華は今季復帰戦
2打差2位タイに佐藤心結と永井花奈。3打差4位タイには菅楓華、青木瀬令奈、アマチュアのウンソ・チョイ（ニュージーランド）が続いている。2週連続優勝を狙う吉田鈴はイーブンパー・63位タイ。同組の昨季年間女王・佐久間朱莉は2アンダー・22位タイで前半をプレーしている。今大会は7月30日開幕の海外メジャー「AIG女子オープン」（全英/ロイヤルリザム＆セントアンズGC）の予選会を兼ねており、大会上位2人と大会終了後のメルセデス・ランキング上位3人が出場権を獲得する。賞金総額は1億5000万円。優勝者には2700万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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