◇インターリーグ ブルージェイズ4−7フィリーズ（2026年6月10日 トロント）

ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が10日（日本時間11日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。初回先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪い、史上11人目となる通算「3500奪三振」を達成した。

両リーグトップ23本塁打の元同僚（21年ナショナルズ）を打ち取った瞬間にロジャースセンターは大歓声が上がり、スタンディングオベーションがしばらく続いた。右腕は右手を挙げて歓声に感謝。登板を続けた。

結局4回途中ノックアウトで、今季2勝目（通算223勝目）は逃したが、ベテランが遂げた偉業は、改めて「メジャーの凄さ」を認識するきっかけにもなった。

奪三振トップはアストロズなどで活躍したノーラン・ライアンの5714。そして2位は「ビッグユニット」と呼ばれマリナーズなどで活躍したランディ・ジョンソンの4875。3位以下もメジャーに名を刻んだ快腕たちの数字が続くが、シャーザーもその歴史に仲間入り。

ちなみにNPBの最多奪三振は金田正一の4490。11人目となると、山本昌の2310となる。単純比較に意味はないが、それでもその数字を目の前で見届けると、「メジャー」のスケールの凄さを改めて認識することになる。