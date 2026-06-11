女優の名取裕子（６８）が、人気ドラマシリーズの“夫婦ショット”を披露し、反響を呼んでいる。

名取は１１日までにインスタグラムを更新し、「今度の日曜日１４日 テレビ朝日 １６時３０分から『日曜マイチョイス』宅麻伸さんと私の青春時代の神奈川県厚木のあちこちご紹介します」と記し、監察医を演じたテレビ朝日系の２時間サスペンスドラマ「法医学教室の事件ファイル」シリーズで夫の警部補役で共演した俳優・宅麻伸（７０）とのツーショットをアップ。

「司会の阿川佐和子さんも昔からのお知り合いで 人選がスッピンすぎて 女優はどこかに行ってしまった感じ。。。見てくださいっていうのも恥ずかしい そんなお知らせです でも 飾らずに楽しい友達は本当に宝物ですね」とつづった。

この投稿には、「名取さんと宅間さんと言ったら、やっぱり法医学教室ですね 子供の頃から大好きでずーっと欠かさず見てましたよ また見たいな」「二宮ご夫妻 法医学教室の事件ファイル新作待ってます」「何回か何十回か観てても良い夫婦ですね」「法医学教室の事件ファイルご夫妻だーっ！うれしいよ」「懐かし…」「二宮夫婦だ！」「お二人が並んでいる、ちょっと嬉しくなっちゃいます」「元夫婦復活」などのコメントが寄せられた。