３２年ぶりの日本での夏季大会開催となる愛知・名古屋アジア大会は１１日で、開幕まで１００日。サーフィン女子で若きエース格の池田美来（みらい）が９月の愛知・名古屋アジア大会（愛知・田原市の太平洋ロングビーチ）代表候補“波乗りジャパン”に選ばれた。優勝すれば２０２８年ロサンゼルス五輪の初切符が与えられる大一番に挑む１８歳は「“世界のＩＫＥＤＡ ＭＩＲＡＩ”になれるようなサーフィンを目指す」と壮大な夢も披露した。

自国開催で、しかも優勝すれば、個人競技ではロス五輪“内定第１号”の可能生もある注目度の高い舞台。池田は目を輝かせた。「優勝してロサンゼルス五輪につなげられるように頑張りたい。いっぱい練習して日本の皆さんに最高のサーフィンをお見せしたい」と気合十分に話した。

会場のある愛知・田原市は、池田が史上最年少１１歳８か月でプロ資格を得た地だ。「小さい頃から台風が来るとチューブ波という大きい波ができるので、それを探しに行ったりしていました。隣のビーチでプロ資格を取得したので、思い入れがある所です」と“地元”で夢舞台への道を切り開く。

２４年ＷＳＬ最高グレードの大会で優勝し、２５年には最高峰チャンピオンシップツアー（ＣＴ）の予選を兼ねたＷＳＬチャレンジャーシリーズにも参戦。国際舞台で着実に成長を見せる。五輪メダルの目標への道筋も見え始めた中で「もっと大きい存在になりたいと思って。最近言語化された」と、「世界の池田美来」という壮大な夢が浮かんだという。

憧れは「“世界の大谷翔平さん”ですね。大谷さんが好き」と野球のメジャーリーグのスターの名を口にした。日本時間同日にはドジャースの「１番・投手」でパイレーツ戦に出場した大谷。池田は「スター性というか、大谷さんがどのぐらいすごいか、私が言えるものではないんですけど、二刀流は一筋縄ではいかない。野球をやっている人からすると、あり得ないことだと思うんです。それぐらいすごい人…」と熱弁が止まらない。

サーフィンで二刀流とはいかないが、「世界のスーパースターになったのには理由が絶対にある。やっているスポーツに対する思いや情熱がすごい大きいと思う。サーフィンに対する情熱は（誰にも）負けないようにしたいなと思います」と一歩ずつ階段を駆け上がる。ロス五輪の野球は大谷が所属するドジャースの本拠地のドジャー・スタジアムで開催。夢の共演もあるかもしれない。まずはロス五輪切符をつかみ、ビッグになる“未来”への第一歩を踏み出す。

◆池田 美来（いけだ・みらい）２００７年１１月７日、静岡・御前崎市生まれ。１８歳。地元の御前崎一小、浜岡中に進学。大阪市・広域通信制高校Ｎ高を今年３月、卒業。元プロウィンドサーファーの父・良隆さんの影響で、５歳でサーフィンを始める。１９年のＪＰＳＡ夢屋サーフィンゲームス田原オープンでプロ資格獲得。「ＩＳＡ Ｕ―１６、１８」日本代表選出、世界ジュニア選手権３位。２４年アジア選手権優勝。１６０センチ、５４キロ。家族は両親、妹。血液型はＡＢ。