大麻の所持やコカインとMDMAを使用した罪に問われている音楽デュオ「Def Tech」のメンバー・西宮佑騎被告に対し、東京地裁は拘禁刑2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

音楽デュオ「Def Tech」メンバーのMicroとして活動する西宮佑騎被告（45）は今年2月、東京・渋谷区の自宅で大麻数グラムを所持したほか、千葉県内で車を運転中にコカインとMDMAを使用した罪に問われています。

西宮被告は初公判で起訴内容を認めたうえで、動機を「Def Techが20周年を迎えるに当たり、過度なプレッシャーや期待から逃れたいと思い、使った」「過去の曲を超えていけるのかと、生みの苦しみを味わう中で、使うこともあった」と明かしていました。

東京地裁はきょう（11日）の判決で、「自動車の運転中の眠気覚ましや疲れを取るためという安易な動機で、生活に違法薬物が相応に浸透していた」と指摘。「違法薬物に対する親和性と依存性が認められる」として、西宮被告に拘禁刑2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

執行猶予付きの判決とした理由については、海外渡航時を含めて違法薬物を使用しないと誓約していることや、薬物依存から脱却するために医療機関に通院していることを挙げました。

判決の最後、裁判官が「20周年で仕事が止まるなど、影響は少なくなかったと思います。再出発をしてもらい、これからも良い音楽を出して下さい。頑張ってください」と語りかけると、西宮被告は「ありがとうございます」と答えました。