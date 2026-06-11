きょう未明、神奈川県相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒（17）が倒れているのが見つかり、死亡しました。警察は女子生徒の知人である10代の男性がいきさつを知っているとみて現在事情を聴いています。

【写真を見る】相模原市の河川敷で発見の高3女子生徒（17）死亡 殺人事件として知人男性（10代）に事情を聴く 前夜に家族から通報 神奈川

捜査関係者によりますと、きょう午前2時ごろ、相模原市南区下溝の河川敷で女性が倒れているのが見つかりました。

記者

「神奈川県相模原市の河川敷です。あたり、かなり草が生えていて、うっそうとしているのですが、この橋の下のあたりで女子高校生が見つかりました」

倒れていたのは、座間市に住む17歳の高校3年の女子生徒で、河川敷の橋の下で見つかり、病院に運ばれましたが死亡しました。

女子生徒はきのう夕方、「知人に会いに行く」と家を出たということですが、夜になって家族から「娘が家に帰ってこない」という趣旨の110番通報があり、警察が捜索していました。

警察は現場の状況などから殺人事件として捜査していて、女子生徒の知人である10代の男性が女子生徒が亡くなったいきさつを知っているとみて現在事情を聴いています。