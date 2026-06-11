◇MLB ロッキーズ3×-2カブス(日本時間11日、クアーズ・フィールド)

カブスの先発・今永昇太投手が5回無失点と好投し、勝ち投手の権利を得て降板。しかしチームは8回に逆転を許し、9回に同点に追いつくものの、そのウラにサヨナラ負けとなりました。

今季14度目の先発マウンドに上がった今永投手は、初回に2死から2人のランナーを背負いますが要所を締め無失点の立ち上がりとなります。

2回は3つのアウトをいずれも三振に切って取り、3回も三者凡退に仕留め調子を上げると、1点の援護をもらった4回には、先頭にヒットで出塁を許すものの後続をテンポよく打ち取り危なげない投球を披露します。5回も2者連続で見逃し三振を奪うなど相手打線を翻弄。そのまま無失点で投げ終えたところで降板となりました。

今永投手は5回90球を投げ無失点、2安打、7奪三振2四球の内容。防御率は『4.44』としました。そして1点のリードを保ったまま勝ち投手の権利を得て降板しましたが、チームは8回に逆転を許し、9回には同点においつくものの、そのウラにサヨナラ負けを喫し、今永投手に勝敗はつきませんでした。