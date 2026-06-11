今年１月にレアル・マドリーとグローバルパートナーシップ締結のRoborockが新製品発表会＆マドリーと協業のサッカーイベントを開催！
革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは５月18日と19日、新製品の発表会とレアル・マドリーと協業のサッカーイベント「Where the Greatest Meet」を開催した。
18日に行なわれた新製品発表会では、新たに日本市場で発売となる、Roborockの最新技術を搭載したフラッグシップモデルのロボット掃除機「Saros 20 Sonic」を含む６製品を発表した。
日本PRマネージャーのアンダーソン勇介が、「Saros 20 Sonic」を中心とした、日本で新たに発売となる全６機種に搭載される機能や特長を紹介。新製品の「Saros 20 Sonic」について、「従来型ロボット掃除機である『Saros 10』と比べてモップの振動エリアが27％広がり、部屋の隅まできれいに磨くことが可能で、水拭き性能を追求した製品ながらも、36,000Paの強力な吸引力と最大8.8cmの段差も乗り越えられる機能が搭載されたフラッグシップロボット掃除機である」と、製品の強みを説明した。
19日のサッカーイベントは、今年の１月にグローバルパートナーシップを締結したマドリーと協業のもとで実施。日本、韓国、オーストラリア、東南アジア各国などAPAC地域から集まったRoborockユーザーを対象に、マドリーのコーチ陣によるトレーニングセッションを開いた。参加者は国境を越えて本場の練習を体験した。
■Roborockとは
人々の生活をより快適にする製品の研究開発および製造を専門とするRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランド。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機（日本未発売）、洗濯乾燥機（日本未発売）など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきた。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機分野の出荷台数および市場シェアにおいて、2023年下半期以降、継続して首位を維持。2025年下半期には、過去最高の27.0％の市場シェアを記録し、３年連続で世界第１位となっている。「IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 Q4（2026年IDC調査）.・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge.」
また、今年の４月には、ハイエンドモデル「Saros 20」やフラッグシップモデル「Saros 20 Sonic」を含めた人気機種５製品が、世界的に権威のある国際デザイン賞「iFデザインアワード2026」を受賞したと発表。「iFデザインアワード」とは、ドイツのiFインターナショナルフォーラムデザインが主催する賞で、最も権威あるデザイン賞のひとつ。Roborockはプロダクトデザイン部門、家電製品部門、ガーデン部門で受賞し、革新的なデザインと機能性の両立が高く評価された。「.」
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＜お問い合わせ＞
Roborockカスタマーサポートセンター
TEL：0120-992-878
メールアドレス：support@roborock.jp
URL：
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
18日に行なわれた新製品発表会では、新たに日本市場で発売となる、Roborockの最新技術を搭載したフラッグシップモデルのロボット掃除機「Saros 20 Sonic」を含む６製品を発表した。
日本PRマネージャーのアンダーソン勇介が、「Saros 20 Sonic」を中心とした、日本で新たに発売となる全６機種に搭載される機能や特長を紹介。新製品の「Saros 20 Sonic」について、「従来型ロボット掃除機である『Saros 10』と比べてモップの振動エリアが27％広がり、部屋の隅まできれいに磨くことが可能で、水拭き性能を追求した製品ながらも、36,000Paの強力な吸引力と最大8.8cmの段差も乗り越えられる機能が搭載されたフラッグシップロボット掃除機である」と、製品の強みを説明した。
■Roborockとは
人々の生活をより快適にする製品の研究開発および製造を専門とするRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランド。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機（日本未発売）、洗濯乾燥機（日本未発売）など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきた。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機分野の出荷台数および市場シェアにおいて、2023年下半期以降、継続して首位を維持。2025年下半期には、過去最高の27.0％の市場シェアを記録し、３年連続で世界第１位となっている。「IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 Q4（2026年IDC調査）.・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge.」
また、今年の４月には、ハイエンドモデル「Saros 20」やフラッグシップモデル「Saros 20 Sonic」を含めた人気機種５製品が、世界的に権威のある国際デザイン賞「iFデザインアワード2026」を受賞したと発表。「iFデザインアワード」とは、ドイツのiFインターナショナルフォーラムデザインが主催する賞で、最も権威あるデザイン賞のひとつ。Roborockはプロダクトデザイン部門、家電製品部門、ガーデン部門で受賞し、革新的なデザインと機能性の両立が高く評価された。「.」
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Roborockカスタマーサポートセンター
TEL：0120-992-878
メールアドレス：support@roborock.jp
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部