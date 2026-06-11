アニメ中心に「推し」が集結！『ちゃやまち推しフェスティバル2026』イベント、施策情報を公開

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6月20日・21日に大阪梅田・茶屋町一帯で開催される『ちゃやまち推しフェスティバル2026』より、大人気企画「推しきゃらアベニュー」やステージ配信情報ならびに各種施策情報が発表された。

■「推しきゃらアベニュー」を2026年も実施

『推しフェス』は、「推し」をテーマに、アニメを中心にたくさんの「推し」を集めた街回遊型のイベント。4回目の開催となる2026年は、「“好き”を、放て。」をコンセプトに、来場者一人ひとりが「推し」への“好き”の想いを解放し、共鳴できる参加型イベントとして、さらに進化する。

2025年は、多様な推しを楽しめる企画を展開し、来場者数は過去最大の13万4,000人を記録。大きな盛り上がりをみせた。2026年も多くの「推し」を集め、企画のさらなる充実とクオリティの向上によって、より多くの人が楽しめるイベントに。茶屋町に集まる多様な人々が推しへの想いを解放し、同じ推しをもつ仲間と繋がり、ジャンルを超えて認め合える、推しへの想いが共鳴しポジティブなエネルギーが生まれるイベント、街づくりを目指す。

◎推しきゃらアベニュー

2025年に大好評だった「推しきゃらアベニュー」を、2026年も実施。MBS1F「ミニステージ」と能勢街道「野外ステージ」の2会場で、『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』などの人気キャラクターをはじめ、アニメ・映画・スポーツなど幅広い推しコンテンツのステージを届ける。両会場とも、イベント当日は誰でも鑑賞可能だ。各ステージの出演者やタイムテーブルについては、公式サイトで確認を。

※推しフェス延長戦！ミニステージ夜の部「THEアニメトーク THE WIT STUDIO 片桐崇監督 編」のみ、着席観覧にはチケットが必要。立ち見エリアは誰でも観覧可。

◎ステージイベント配信情報

MBS1F「ちゃプラステージ」および大阪工業大学梅田キャンパス3F「常翔ホール」にて実施するステージイベントの配信が決定。 ※一部ステージを除く

大注目アニメに出演する人気声優によるトークショーや、インターネットラジオステーション音泉による「音泉祭り」など、推しフェスでしか観られないステージが目白押しだ。

■人気アニメ特別展示やプレゼントなど各種施策も発表

さらに『推しフェス』では、「推し」への“好き”の想いを表現できる様々な施策を実施する。

◎冒険謎解きゲーム アニメ『転生重騎士』×「冒険者ギルド」

2025年も開催された「冒険者ギルド」が、2026年はアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』とコラボレーション。冒険者となって推しフェスエリア一帯にあるスポットでクエスト（謎解き）に挑戦できる。クリア数に応じて、NU茶屋町の商品券や、らいよんチャン×転生重騎士コラボステッカーなどの豪華報酬を獲得しよう。

さらに、日本橋ストリートフェスタ公式イベント、ポンバシキャストグランプリ2025 Winnerのあずさがルーチェ姿で登場することが決定した。

◎TVアニメ『正反対な君と僕×氷の城壁』推しフェス特別展

阿賀沢紅茶原作アニメ『正反対な君と僕』と『氷の城壁』のコラボ特別展示を大阪工業大学梅田キャンパス 1Fで実施。2作品の世界観に入り込める特別展は、キャラクター展示や設定資料の掲載に加えて、フォトスポットなど見どころ盛りだくさんの内容だ。イベント当日は入場無料で誰でも鑑賞できる。

◎タリーズコーヒー 梅田茶屋町MBS店 限定100食！「最強♡」「国宝☆」推しパンケーキ

毎年大人気のタリーズコーヒー×推しフェスコラボ企画を開催。タリーズコーヒー 梅田茶屋町MBS店にて、限定100食で推しパンケーキを販売する。推しのアクスタやぬいとの写真撮影を楽しもう。

※絵柄は6月20日・21日で異なる。

◎推しフェスコラボステッカープレゼント

NU茶屋町飲食店（一部店舗を除く）や、らいよんデイリーストアなど推しフェスエリアの対象店舗での食事で、推しフェス×アニメコラボステッカーをプレゼント。絵柄は全18種。対象店舗は公式サイトを確認しよう。

※絵柄はランダム。なくなり次第終了。

◎らいよんチャン立体シールプレゼント

デイリーヤマザキ MBS茶屋町店で、MBSスパークリングワイン購入者に、らいよんチャン立体シールをプレゼント。『推しフェス』開催日の2日間・100枚限定となる。

◎NAKAKI PANTZ × REDFISH イラストレーター対談

ちゃやまち推しフェスティバル・ちゃやまちアイドルパーク、それぞれのメインビジュアルを担当したイラストレーター2名による対談が実現。6月20日・阪急電鉄本社前ステージにて実施する。

◎acosta! ＠梅田茶屋町 in ちゃやまち推しフェスティバル

大好評のコスプレイベントを開催。推しフェスならではのロケーションでコスプレや撮影を楽しめる。さらに、6月20日には2025年に大盛況となったコスプレパレードを実施、6月21日にはMBS内特設ステージでコスプレダンスステージCDEFも実施決定。多彩なコスプレ企画が、2026年も茶屋町を華やかに彩る。

◎にぎわいのまち連携企画

まち全体の各所で、実行委員会構成団体による多彩な連携企画を展開。

この他にも、街全体で楽しめる様々な企画を予定。最新情報は、推しフェス公式サイト・公式Xにて随時発信される。

■イベント情報

『ちゃやまち推しフェスティバル2026』

06/20（土）10:00～18:00（一部イベント等を除く）大阪・梅田茶屋町一帯

06/21（日）10:00～18:00（一部イベント等を除く）大阪・梅田茶屋町一帯

■関連リンク

『ちゃやまち推しフェスティバル2026』イベント公式サイト

https://www.mbs.jp/oshifes/

『ちゃやまち推しフェスティバル2026』イベント公式X

https://x.com/oshifestival