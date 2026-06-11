TXT平均身長181cmのブラックスーツ姿が圧巻！長身ビジュに「美しい」「かっこよすぎ」と反響

【写真】TXT、長身映えるブラックスーツ姿 【動画】グリーンカーペットでのインタビュー／カメラに笑顔で手を振るMrs. GREEN APPLEとTXTメンバー

6月10日、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』に出演。グリーンカーペットにオールブラックの衣装を纏って登場した。

■TXT、長身映えるブラックスーツ姿で魅了

グループの日本公式Xには、「今日は #MGA_CEREMONY に出演しました！」という報告とともに、グリーンカーペットで撮影された集合ショットが公開された。

メンバーたちは、それぞれ異なるデザインのブラックスーツを纏って登場。左から、SOOBIN（スビン）は光沢のあるサテン地のドレープが特徴的な衣装で上品な存在感を放つ。HUENINGKAI（ヒュニンカイ）は抜け感のあるノーカラージャケットとシルバーヘアとのコントラストが印象的だ。BEOMGYU（ボムギュ）は黒シャツのボタンをラフに開け、片手をポケットに入れた余裕ある佇まいを見せる。

YEONJUN（ヨンジュン）は片方の前髪だけを上げたアップバングスタイルと長めのジャケットでスタイリッシュな雰囲気を演出。TAEHYUN（テヒョン）は着物を思わせるデザインのジャケットで、上品さと柔らかな雰囲気を醸し出す。平均身長約181センチの長身を誇る5人のそれぞれの個性が際立つブラックスタイルで、圧倒的な存在感を放った。

投稿には、「音楽を通じて一つになれる素晴らしい場所で、素敵なアーティストの方々と一緒にパフォーマンスができて本当に幸せでした」と、ショーへの感想も添えられた。

SNSでは「今日もビジュアル最強最高」「いつもに増して美しい」「オールブラック麗しくて素敵」「あまりにもかっこよすぎない!?」「ステージほんとにかっこよかったよ～」など絶賛の声が寄せられている。

■TXTが語る衣装のこだわりとは？ インタビュー動画公開

なお、『CEREMONY』の公式Xには、メンバーのインタビュー動画も公開。今回の衣装のこだわりや、パフォーマンス、演出で注目してほしいポイントなどについて語っている。

『CEREMONY 2026』の模様は、今夏にTVerでの配信、WOWOWでの放送・配信が決定している。