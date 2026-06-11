大阪・MBSラジオで放送中の『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』公式Xが更新。Aぇ! groupが4人揃ったオフショットが公開されている。

【写真】Aぇ! groupの4人揃った“シェー”ポーズなど『ヤンタン』オフショット①②

■映画グッズのチャームを手にした4人の寄り添いショットも公開

Aぇ! groupが主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の封切りを目前に控え、ラジオオフショットでも劇中さながらのユーモアが炸裂。「今夜のAぇヤンタンはニッポン中をシェー覇(制覇)！Aぇ! group 全員大集合ザンス！！」と添えて、4人が“シェー”ポーズをきめている姿を披露した。

小島健はブルーのキャップに『ピンクパンサー』の半袖Tシャツを纏い、正門良規は黒いスカジャン姿で足元はサンダル、佐野晶哉は細淵メガネ＆黒ジャケット、末澤誠也はニット帽にエアロスミスのTシャツ＆ハーフパンツをあわせている。

息の合った4人の“シェー”ポーズとプライベート感のあるラフなコーディネートに、コメント欄には「勢揃いうれしい」「ポーズかわいい」「誠也くんのハーフパンツ珍しい」「正門くんもうサンダル（笑）」「晶哉くんメガネお似合い」などといった喜ぶ声が続々と届いている。

なお番組公式Xには映画グッズのチャームを手に寄り添うアップショットもあわせて公開され、ファンの視線を集めている。

■『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』オフショット①

主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』にちなんで“シェー”を披露。

■『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』オフショット②

ギュッと寄り添う4人に「かわいい」の声も続々と到着。