11日14時現在の日経平均株価は前日比116.32円（0.18％）高の6万4295.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は438、値下がりは1080、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を214.21円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が110.99円、イビデン <4062>が54.98円、アドテスト <6857>が44.65円、太陽誘電 <6976>が25.48円と続く。



マイナス寄与度は69.19円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が47.47円、ＴＤＫ <6762>が41.23円、豊田通商 <8015>が13.68円、フジクラ <5803>が11.26円と続いている。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料、海運、金属製品と続く。値下がり上位には証券・商品、輸送用機器、非鉄金属が並んでいる。



※14時0分12秒時点



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