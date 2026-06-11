きょうは午後も晴れ間が広がり、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋29℃ 岐阜30℃ 各地で汗ばむ陽気に 風が強まりやすいため洗濯物には注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/11 昼）

正午前の名古屋市内は、きのうより雲は多いものの、きょうも朝から強い日差しが照りつけています。この時間の気温は26.3℃です。

きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。岐阜県の山沿いでは、所々で雨が降る見込みです。日中は風が強まりやすいため、洗濯物はしっかり留めて干しましょう。



最高気温は名古屋で29℃、岐阜で30℃、高山や津で27℃の予想です。各地で、きのうと同じくらいの暑さになるでしょう。朝晩と日中の気温の差には、ご注意ください。

この先の天気は？

【週間予報】

あさって土曜日までは、晴れる所が多いでしょう。名古屋や岐阜などで真夏日になる予想です。その後、日曜日は雲が広がり、月曜日は各地で雨が降るでしょう。雨の後には、すぐに暑さが戻る見込みです。



この先もこまめな水分補給など、熱中症予防を心がけましょう。