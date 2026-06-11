敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。9回に今季12号2ランを放った。投手としては規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。失点と自責点はともに今季ワーストだった。救援陣が打ち込まれ、8-9で悪夢の逆転負け。試合後にはさらなる悲報も届いた。

大谷は6回までソロ1本の1失点と好投。規定投球回到達がかかる7回もマウンドに上がったが、2死一、二塁から2点適時二塁打を浴び、規定まであと1死のところで無念の降板となった。後を受けたベシアが三塁手マンシーのエラーでさらに1点を失い、大谷の失点は今季ワーストの4（自責3）に。防御率は0.74から1.06に悪化した。

8回に3番手ハートが連続四球から3ランを浴びて6-7と逆転を許し、大谷の7勝目は消滅。4番手ドレイヤーも2ランを被弾し、6-9とリードを広げられた。9回に大谷が意地の12号2ランを放って1点差に迫るも及ばず。悪夢の逆転負けを喫した。

さらに悲報は続く。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組は、デーブ・ロバーツ監督の囲み取材の映像を公開。首の張りで欠場が続いているウィル・スミス捕手の負傷者リスト（IL）入りを明言し、代わりに3Aからチャッキー・ロビンソン捕手を昇格させると明かした。

正捕手の最新情報に、X上のファンの間では「すぐ治ると思ってたんだが…」「早く戻ってきて〜」「結局負傷者リストか 疲労が溜まってるときに寝違えって怖いよなぁ」「スミスが思ったよりも深刻だった…」「スミス…これは痛手だな…」と嘆きの声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）