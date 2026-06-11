NBAファイナル第4戦

米プロバスケットボール（NBA）のファイナル第4戦が10日（日本時間11日）、ニューヨークで行われ、ニックスが107-106で接戦を制し、3勝1敗として53年ぶりの優勝に王手をかけた。ファイナル史上最大の29点差をひっくり返した大逆転劇。残り1.2秒で勝負を決めたプレーに「NBA史上最高のプレーの1つ」「こんなのいままで見たことない」と衝撃が広がっている。

ニューヨーカーが飛び跳ね、信じられないといわんばかりに頭を抱えた。最大29点ビハインドと劣勢が続いたニックスは、75-90と15点差を追って最終第4クォーターに突入。ここから猛攻を見せ、残り1分22秒についに逆転に成功した。再びリードされ、105-106と1点を追う残り1.2秒。ブランソンの3ポイントシュートはリングに弾かれるも、アヌノビーが執念のプットバックで再びリードを奪った。

ニックスはそのまま逃げ切り、53年ぶりの優勝に王手。NBA公式Xは「OGアヌノビーがプットバック。ニックスが29点差の逆転勝利を完遂。NBAファイナル史上最大の逆転劇だ」と記して映像を公開した。米ファンからは興奮の声が相次いでいる。

「NBA史上最高のプレーの1つ」

「こんなのいままで見たことない これからも見ることはない 史上最も信じられない出来事だ」

「なんて試合だ！」

「マディソン・スクエア・ガーデンでミラクルが起きた」

「このプットバックは映画のワンシーンのよう」

「言葉が出ない」

「常軌を逸した試合だ」

コートサイドには数多くの大物有名人が集結。テイラー・スウィフトも興奮のあまり絶叫していた。



（THE ANSWER編集部）