「アマビエの元ネタは」…「妖怪」や「幻獣」はなぜ生まれたか？「大自然への畏怖」だけじゃない理由

異形のものが潜む“危険な領域”

現在ではすっかりエンターテインメント化されてキャラクターとして親しまれることが多くなった妖怪。古くは人智の及ばなかった自然への恐怖の象徴として長らく恐れられてきた存在だった。また、「妖怪」と称されているもののなかで、目撃談があったり死骸などの痕跡があるのに認知されている生物ではない「幻獣」は、現在ではUMAとも呼ばれており、今なお謎に包まれた存在でもある。

これら「妖怪」と「幻獣」にまつわる膨大な資料を通して日本人と自然との関係について問う特別展『妖怪・幻獣づくし』が６月14日に兵庫県立歴史博物館でのフィナーレを迎える。７月４日〜８月30日からは鳥取県立博物館に場所を移して開催される予定だ。また、公式図録である『図説 妖怪・幻獣づくし』（河出書房新社）が４月下旬に発売されている。

妖怪は日本人が、自身ではコントロールすることのできない自然への畏怖から生まれた。だが、それは「人間の営み」と「手つかずの自然」の２つの対立関係ではなく、自然に人間の手が加わったことで生まれてくるものなのだという。

例えば自然を指す「山野」という言葉の中の「野」は、人間の手が加わった「里」と「山」の中間の領域を指し、人間が荒ぶる力と遭遇してしまう危険な領域なのだと、本書の冒頭には書かれている。

〈そこは、人間が「野生」の荒ぶる力と出会ってしまう、危険な領域でもあった。「野」は資源である草木の採取地でもあるため、人も頻繁に入り込むことになるのだが、そこでしばしば野生の動物に出くわし、危ない目に遭うことも少なくなかったのである〉（『はじめに─人新世の妖怪学』より 兵庫県立博物館学芸課長・香川雅信氏）

「アマビエ」の元ネタとなった幻獣

「野」で遭遇する危険な生物の代表格が蛇であり、ヤマタノオロチやツチノコの原形である「ノヅチ」などだ。そしてそれらは「山の神」として祀られることもあった。また、「野」から人間が住む里へと出没する狐や狸などは人を化かす存在としてとくに警戒された。

天狗はもともと中国では「天の狗（いぬ）」だったのが、なぜか日本では「天の狐」として人を化かす存在として伝わり、その後まったく違う現在の姿に変わったという。猫はペットとして人間の家の中まで入り込んだが、犬のように従順でなく、どこか腹に一物ありそうなところから「化ける」動物とされた。このように人の手の入った自然の中に妖怪はあらわれ、長い人間との闘争の歴史の中で“共存”してきたのだ。

妖怪の中でも実在の生き物との境界がより曖昧なものを、「幻獣」と定義したのは民俗学者で妖怪関連コレクターとしても知られる湯本豪一氏だ。本書でも紹介されている河童や人魚のミイラなど、幻獣はしばしばその痕跡や遺体などが残されており、見世物や寺社の宝物として今に伝わっている。

現代ではそのような生物をUMAともいうが、単なる不思議な生物としての存在であるそれとは違い、幻獣は災いが起きる予兆だったり信仰の対象となることもあった。

例えば江戸時代後期、肥前国（長崎県・佐賀県）に現れた「神社姫」という美女の顔に龍の体を持つ怪物は、疫病の流行を予言。自分の姿を描いて人に見せれば病にかからないと告げたという。そして実際に疫病が流行ると厄除けとして神社姫の絵が流行したそうだ。どこかで聞いたような話ではないだろうか。神社姫はコロナ禍に流行った「アマビエ」の元ネタなのだ。

ちなみに、この「神社姫」はやがて人魚だったという話になり、疫病除けになるとして人魚の見世物が多く興行された。現存する人魚のミイラはこの時代に“作られた”ものが多いそうだ。

『図説 妖怪幻獣づくし』より、特別展で展示されている貴重な資料の一部を紹介。日本人の生活と隣り合わせにあった「妖怪・幻獣」たちの存在に、今一度思いを馳せてみてはどうだろうか。