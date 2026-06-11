鈴木彩艶にアストン・ヴィラが興味

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕を11日（日本時間12日）に控える中、日本代表の移籍に関するニュースが舞い込んだ。英プレミアリーグのアストン・ヴィラが、イタリア・セリエAのパルマに所属するGK鈴木彩艶をリストアップしていると、移籍専門ジャーナリストが伝えた。

移籍情報通として知られる海外の著名サッカージャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ記者は「エミリアーノ・マルティネスが退団した場合、アストン・ヴィラは夏の移籍市場でザイオン・スズキを含む3人のGKを獲得候補リストに入れている」と自身のXで鈴木の写真とともに投稿。

W杯に臨むアルゼンチン代表にも選出されているマルティネスは、安定感のあるセービングで、クラブ史上初のUEFAヨーロッパリーグ制覇にも貢献。海外報道では、イタリアの強豪ユベントスへの移籍が有力視されている。

ロマーノ氏は、「アストン・ヴィラはユベントスがアルゼンチン代表GKと交渉中であることを把握しているが、クラブ間合意はまだない」と説明した上で、「スズキは数か月前からパルマで視察されている」と、プレミアクラブが鈴木に注視してきたことを伝えている。

23歳の鈴木は、2024年夏にパルマ加入。初年度から定位置を確保した。今季は怪我の影響で長期離脱したが、3月に実戦復帰。公式戦計22試合に出場した。身体能力を活かしたセーブと、抜群のキック力で、セリエA屈指の若手GKと評価されている。

日本代表の守護神としてW杯での活躍も期待される鈴木の移籍報道に、X上の海外ファンからは「彼は今後10年間でトップ5に入るGKだ」「スズキは世界最高のポテンシャルを秘めている」「スズキは魅力的な後任になるだろう」「待ち望んでいたニュースだ！」「ユナイテッドを断ったくらいだしな」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）