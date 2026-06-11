借金とうつ病という二重の逆境を抱えながら、noteを活用した情報発信で人生を逆転させた人物がいる。noteのセール初日、わずか1日で3,771万円を売り上げ、累計売上2億円を達成。24歳でFIREを実現し、現在はヨーロッパを拠点に活動するらっこ氏だ。note専門のオンラインスクールを主宰する同氏は、AI時代における情報ビジネスの新しい勝ち筋を、自らの実体験から見極めてきた。本稿では、逆境から億を生み出す「情報の売り方」の哲学から、AI時代のジャンル選定術、購買行動を動かす行動経済学、コンテキストエンジニアリングによる「自分専用AI」の作り方、推して打席に立ち続ける哲学まで、AI時代に稼ぎ続けるためのロードマップを余すところなく語っていただいた。全3回の第1回。みんかぶプレミアム連載「AI富裕層への最短ルート」