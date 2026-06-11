「AIが来たら情報ビジネスは終わり」は本当か。noteで1日3,771万円を売り上げたらっこ氏が語る「加工」と「企画」の決定的な違いとは？
借金とうつ病という二重の逆境を抱えながら、noteを活用した情報発信で人生を逆転させた人物がいる。noteのセール初日、わずか1日で3,771万円を売り上げ、累計売上2億円を達成。24歳でFIREを実現し、現在はヨーロッパを拠点に活動するらっこ氏だ。note専門のオンラインスクールを主宰する同氏は、AI時代における情報ビジネスの新しい勝ち筋を、自らの実体験から見極めてきた。
本稿では、逆境から億を生み出す「情報の売り方」の哲学から、AI時代のジャンル選定術、購買行動を動かす行動経済学、コンテキストエンジニアリングによる「自分専用AI」の作り方、推して打席に立ち続ける哲学まで、AI時代に稼ぎ続けるためのロードマップを余すところなく語っていただいた。全3回の第1回。
みんかぶプレミアム連載「AI富裕層への最短ルート」
AIの普及で激変した「加工」の価値
情報ビジネスの世界が、根本から変わりつつあります。AIの普及によって「文章を書く力」そのものの価値が問い直されており、誰もが一定品質のコンテンツをつくれる時代になりました。かつては「書ける人」と「書けない人」の間に大きな壁があり、その壁こそが情報発信者としての差別化の根拠でした。しかし今、その壁はどんどん低くなっています。
変わったのは「加工」の部分です。情報を整理して文章にする、複数の知識をまとめて読みやすくする、複雑な概念をわかりやすく噛み砕く——。こうした加工の仕事は、AIが驚くほど上手にこなしてくれるようになりました。以前は「書ける人」にしかできなかった作業が、今や誰でもAIに委ねられるようになっています。加工の技術だけを武器にしていた人にとっては、脅威でしかないでしょう。
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AI時代でも絶対に変わらない人間の役割
しかし、変わっていないものもあります。「企画する力」と「責任を持つ力」です。何を作るかを決める判断力と、その情報に自分の名前で責任を持てるかどうか。AIはどれだけ優秀でも、「何を作るべきか」という問いには答えられません。起点となる問いを立てるのは、あくまで人間の仕事です。
私が言いたいのは「AIを使うな」ということではありません。「加工は委ねながら、企画と責任は手放すな」ということです。この分業を理解しているかどうかが、AI時代に情報ビジネスで生き残れるかを決める最初の分岐点です。
続きはこちら：「カルピスの原液」を持っている人が、AI時代を制する