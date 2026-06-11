歌手で女優のアリアナ・グランデ（32）と歌手で俳優のイーサン・スレーター（34）が、約3年の交際の末に破局したことが明らかになった。「ウィキッド」2部作での共演をきっかけに2023年7月に交際が報じられた2人は、「数カ月前」に関係に終止符を打ったという。



【写真】アリアナ・グランデと元夫のダルトン・ゴメス

ある関係者は「円満な別れで、多くの時間をかけて慎重に話し合った末、それぞれの道を歩む決断をしました」と説明。「今も友人として非常に支え合っています」と語っている。アリアナとイーサンは同作でそれぞれグリンダとボックを演じていた。



なお破局後もアリアナは「順調に過ごしている」とされ、6日に「エターナル・サンシャイン・ツアー」を開始、7月31日には8作目のスタジオアルバム「petal」のリリースを控えている。



アリアナは不動産エージェントのダルトン・ゴメスと2021年5月に結婚したものの、23年2月に別居。イーサンと交際中の24年3月に正式に離婚した。一方のダルトンも10年間連れ添った歌手の妻リリー・ジェイとの間に、22年に子供が誕生したが、翌23年離婚をしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）