サッカー日本代表・長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（41）が、ワールドカップ直前で夫が不在となる中のワンオペ生活についてつづり、話題を呼んでいる。

【映像】長友一家の食卓や家族ショット（複数カット）

2017年に長友選手と結婚し、8歳、6歳、5歳、3歳の男の子を育てている平。これまでInstagramでは、子どもたちの好みに合わせたそれぞれ違うメニューの朝食や、1年に1回しか使わない重箱に詰めた豪華な運動会弁当、帰省した際の家族ショットなど、プライベートをたびたび発信してきた。

夫・長友佑都選手が不在 ワンオペ生活の食卓を披露

6月9日の更新では、「私とカオス（子どもたち）の夜ごはん」と、長友選手がワールドカップに出場するため不在となり、ワンオペ生活を送る中での食卓を紹介。さらに、2人だけの時間を過ごせた長男のバンビーノ君にやりたいことを尋ねたところ、「ママは？ママは何したいの？」と問い返され、戸惑ったことも明かした。

そして、「たぶん PAPAと一緒だったら、サッカー、ドライブ、オモチャ買いに！！ゲームセンターなんて言ってたかもしれない。久々の2人時間で気付かされた。4男児いても1人の存在をちゃんと大事に向き合っていかなきゃ！と思わされた日」とつづり、子育てについて改めて感じた思いも明かした。

この投稿にファンからは「やっぱ長友家 幸せが伝わってきます」「バンビーノ君パパにソックリ」など、温かいコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）