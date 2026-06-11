競泳女子でパリ五輪日本代表の池江璃花子が１１日、自身のインスタグラムに新規投稿。レアな私服姿を公開し、ファンから反響の声が集まった。

「『ＴＨＥ ＭＯＮＳＴＥＲＳ １０周年記念展 東京』行ってきました」とつづった池江。「モンスターズの始まりと世界観を知れてとても楽しかったです♡あと、ぜんぶめちゃかわだった」と満喫した様子だ。

アップした写真では上半身白のコーデに、黒のロングブーツを合わせた初夏にぴったりのスタイル。フォロワーも「足めちゃ長い」「奇麗」「カケ〜 お洒落さん」と書き込んだ。身長１７０センチと高身長がきれいに映えるショットだ。

池江は現在、都内で８月に米国で行われるパンパシフィック選手権への強化合宿に参加中。同選手権は、同じ米国で開催される２８年ロサンゼルス五輪のシミュレーションの意味合いもあり、自国開催の愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）に弾みを付ける舞台とされている。

池江は９日に「パンパシはすごいメンバーが集まる試合で緊張感はあると思うけど、自分の勝負強さとか、焦った時に負けないとか。本当に自分のメンタル次第の部分はある。メンタルの強化は、すごくこの２カ月大事になる。気持ちと体を整えたい」と語っており、過酷な練習に臨む中で貴重な時間となった様子だ。