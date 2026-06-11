膝上のタトゥーもチラッ…BTS・J-HOPE、“ハーフパンツ”コーデで魅せる唯一無二のファッションセンス

BTSのJ-HOPEが、個性あふれるファッションセンスを披露した。

J-HOPEは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Tour fit.」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】J-HOPE、タトゥーチラ見え“ハーフパンツ”コーデ

公開された写真には、全身鏡の前でアウトフィットを撮影するJ-HOPEの姿が収められている。カジュアルからストリート感あふれるスタイルまで、多彩なコーディネートを着こなし、“ファッショニスタ”らしいセンスを見せつけた。

なかでも、膝上のタトゥーがのぞくハーフパンツスタイルが印象的だ。ラフな装いながらも抜群の存在感を放ち、ファンの視線を集めた。

（写真＝J-HOPE Instagram）

なお、J-HOPEが所属するBTSは6月12日・13日の2日間、釜山アジアード主競技場で「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN BUSAN」を開催し、ファンと特別な時間を過ごす予定だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。