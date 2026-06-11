辻希美「寝る前の一コマ」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん＆息子の“平和”ショット公開「心が洗われる」「すべてが癒し」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの辻希美が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝る前の子どもたちの姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「きょうだい愛が尊い」次女＆三男の寝る前ショット
辻は「2人は平和だなぁ」と記すとともに「寝る前の一コマ」と添え、室内で撮影した子どもたちの写真を投稿。床に座った次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがうつ伏せになった兄の指を握り、互いに微笑み合う仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「心が洗われる」「指の握り方が可愛すぎ」「すべてが癒し」「見ててほっこり」「きょうだい愛が尊い」「天使が2人いる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「きょうだい愛が尊い」次女＆三男の寝る前ショット
◆辻希美、寝る前の子どもたちの姿披露
辻は「2人は平和だなぁ」と記すとともに「寝る前の一コマ」と添え、室内で撮影した子どもたちの写真を投稿。床に座った次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがうつ伏せになった兄の指を握り、互いに微笑み合う仲睦まじい姿が収められている。
◆辻希美の投稿に「兄妹愛が尊い」の声
この投稿に、ファンからは「心が洗われる」「指の握り方が可愛すぎ」「すべてが癒し」「見ててほっこり」「きょうだい愛が尊い」「天使が2人いる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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