杉浦太陽「朝のドタバタ後の癒し」膝によじ登る第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「天使の笑顔」「リモコン握りしめてて可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の杉浦太陽が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとのひとときを披露し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「リモコン握りしめてて可愛い」膝によじ登る10ヶ月次女
杉浦は「朝のドタバタ後の癒し…」とコメントを添え、写真を投稿。花柄の半袖シャツ姿で笑顔の夢空ちゃんがリモコンを握りしめて、ソファに座る杉浦と思われる人物の膝の上に登ろうとしている様子を披露した。
この投稿では「天使の笑顔」「リモコン握りしめてて可愛い」「朝の送り出しは時間との勝負だもんね」「毎日お疲れ様」「こんな風に甘えてくれたら疲れも吹っ飛ぶね」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「リモコン握りしめてて可愛い」膝によじ登る10ヶ月次女
◆杉浦太陽、次女の笑顔公開
杉浦は「朝のドタバタ後の癒し…」とコメントを添え、写真を投稿。花柄の半袖シャツ姿で笑顔の夢空ちゃんがリモコンを握りしめて、ソファに座る杉浦と思われる人物の膝の上に登ろうとしている様子を披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿では「天使の笑顔」「リモコン握りしめてて可愛い」「朝の送り出しは時間との勝負だもんね」「毎日お疲れ様」「こんな風に甘えてくれたら疲れも吹っ飛ぶね」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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