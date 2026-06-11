『東京ばな奈』×『トイ・ストーリー』コラボのショコラサンド登場 バッグやタンブラー、キーホルダーなどグッズも
東京みやげとして親しまれる『東京ばな奈』から、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新登場。24日からJR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」で先行販売、7月1日から東京ばな奈s（東京駅一番街内）・公式通販他にて販売される。
【写真】エコバッグやキーホルダー、タンブラーなども登場
「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、サクサクのラングドシャクッキーでショコラを挟んだ『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が誕生。おもちゃたちと冒険に出かけたくなる、ポップでにぎやかなグッズの数々も登場する。
■トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」
4枚入（缶） 1200円、10枚入（箱） 1460円
シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“バナナミルクシェイク味のショコラ”をはみ出るようにサンド。一口かじると、香ばしいクッキーとミルキーで優しい甘さが広がる。
クッキーの絵柄は4種類。ウッディのブーツ裏に書かれた「ANDY」の印象的なサインも。
手の平サイズの4枚入の缶には、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが勢ぞろい。こちらを見つめてくれているような、印象的なデザイン。側面の「TOY」の文字も、遊び心たっぷり。お菓子を食べ終わったら、小物入れとしても活用できる。
4枚入り、10枚入り、ともにステッカーが付属する。
■トイ・ストーリー／エコバッグ（1100円）
4枚入の缶とおそろいの、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが大集合したエコバッグが登場。表と裏で表情やポーズが異なる、にぎやかなデザインに。たたんでポケットに収納すると、“アンディのおもちゃ箱”の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるのもポイント。細部までこだわりたっぷりのエコバッグ、日々のお出かけに大活躍間違いなし。
■トイ・ストーリー／シャカシャカアクリルキーホルダー（950円）
アンディが住む家の窓枠をイメージしたアクリルキーホルダーも登場シャカシャカ振ると、おもちゃたちもシャカシャカ動く、楽しいキーホルダー。お気に入りのバッグにつけて持ち歩ける。
■トイ・ストーリー／ステンレスタンブラー（1980円）
アンディの部屋の壁紙みたいに、水色の空と浮かぶ雲が印象的なステンレスタンブラー。飛んだり跳ねたりしているおもちゃたちの様子に、使うたび笑顔に。
■トイ・ストーリー／ショルダーバッグ（2450円）
おでかけにぴったりのショルダーバッグ。「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが顔を出すにぎやかな表面は、涼しげなクリア素材。中が見えるので、お気に入りのぬいぐるみを入れられる“推し活バッグ”にもぴったり。背面はシンプルな赤い生地に、使いやすい外ポケット付き。
■トイ・ストーリー／ポーチ（1350円）
ポーチは、イヤホンやリップクリームなど、散らばりやすい小物を入れるのにちょうどいいサイズ。さりげなく内ポケットがあるのも便利。ラバー素材で出来た「ピクサーボール」の引き手チャームがポイント。
■トイ・ストーリー／フライトタグ（600円）
キャリーケースの目印として便利なフライトタグ。
※価格は全て税込
【写真】エコバッグやキーホルダー、タンブラーなども登場
「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、サクサクのラングドシャクッキーでショコラを挟んだ『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が誕生。おもちゃたちと冒険に出かけたくなる、ポップでにぎやかなグッズの数々も登場する。
4枚入（缶） 1200円、10枚入（箱） 1460円
シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“バナナミルクシェイク味のショコラ”をはみ出るようにサンド。一口かじると、香ばしいクッキーとミルキーで優しい甘さが広がる。
クッキーの絵柄は4種類。ウッディのブーツ裏に書かれた「ANDY」の印象的なサインも。
手の平サイズの4枚入の缶には、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが勢ぞろい。こちらを見つめてくれているような、印象的なデザイン。側面の「TOY」の文字も、遊び心たっぷり。お菓子を食べ終わったら、小物入れとしても活用できる。
4枚入り、10枚入り、ともにステッカーが付属する。
■トイ・ストーリー／エコバッグ（1100円）
4枚入の缶とおそろいの、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが大集合したエコバッグが登場。表と裏で表情やポーズが異なる、にぎやかなデザインに。たたんでポケットに収納すると、“アンディのおもちゃ箱”の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるのもポイント。細部までこだわりたっぷりのエコバッグ、日々のお出かけに大活躍間違いなし。
■トイ・ストーリー／シャカシャカアクリルキーホルダー（950円）
アンディが住む家の窓枠をイメージしたアクリルキーホルダーも登場シャカシャカ振ると、おもちゃたちもシャカシャカ動く、楽しいキーホルダー。お気に入りのバッグにつけて持ち歩ける。
■トイ・ストーリー／ステンレスタンブラー（1980円）
アンディの部屋の壁紙みたいに、水色の空と浮かぶ雲が印象的なステンレスタンブラー。飛んだり跳ねたりしているおもちゃたちの様子に、使うたび笑顔に。
■トイ・ストーリー／ショルダーバッグ（2450円）
おでかけにぴったりのショルダーバッグ。「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが顔を出すにぎやかな表面は、涼しげなクリア素材。中が見えるので、お気に入りのぬいぐるみを入れられる“推し活バッグ”にもぴったり。背面はシンプルな赤い生地に、使いやすい外ポケット付き。
■トイ・ストーリー／ポーチ（1350円）
ポーチは、イヤホンやリップクリームなど、散らばりやすい小物を入れるのにちょうどいいサイズ。さりげなく内ポケットがあるのも便利。ラバー素材で出来た「ピクサーボール」の引き手チャームがポイント。
■トイ・ストーリー／フライトタグ（600円）
キャリーケースの目印として便利なフライトタグ。
※価格は全て税込