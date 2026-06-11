男性6人組「DA PUMP」のISSA（47）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。超大物歌手との交流について語った。

DA PUMPの豪華な交友関係の話題から、ISSAは“芸能界のドン”和田アキ子と親しいと明かされた。

ISSAは和田との関係について「デビュー当時からですね」と明言。当時行われていた和田アキ子の誕生日会に参加していたと言い、「マネジャーさんも入れない。芸能界の方しか入れない時間があるんですよ」と振り返った。

そこには「いろんな大先輩やら」「和歌子姉ちゃんもそうですけれど」と木曜レギュラーの島崎和歌子も参加しており、「僕らが一番下だったんですよ」と回顧した。

そこでISSAは「いろんな先輩のお酒を覚えて。僕らが作ってっていうホストとをやっていた時期もあったので」。その後和田からは「それでよく一緒に。本当に可愛がってもらって。プライベートでも呼んでもらったりして。ずっと一緒に過ごさせていただきましたね」と懐かしんだ。

島崎も「本当にアッコさんはISSA、ISSAって可愛がっていらっしゃいましたね」と証言。ISSAは「特に一時期は本当に。マネジャーじゃなくて俺が呼ばれるってどういうこと？って」と苦笑した。

カラオケに行くこともあったというが「朝までっていうのが基本多かったので、最終的にアッコさんちに行って、朝日を見ながら歌ったりとか」と平然と話した。

「朝日に向かって歌え！っていうムチャぶりを」「本当に家まで行くぐらい」とISSA。先に帰ろうとしたこともあったと言うが「絶対バレるんですよ」「ちょっといなくなったら途中で電話がかかっている、どこ行ったん、どこ行ったんって。今日はいいでしょって」と苦笑い。

「それで一応戻って。最終的におうちまで行って、メーク落として。パジャマに着替えさせて」と話すと、MCの神田愛花は「優しい！」、島崎は「完璧なヘルパーじゃん！」と語って大笑いした。