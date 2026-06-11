◇NBAファイナル第4戦 ニックス107ー106スパーズ（2026年6月10日 マジソン・スクエア・ガーデン）

今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第4戦が8日（日本時間9日）に行われた。西王者スパーズが最大29点リードをひっくり返されて、歴史的大逆転負けを喫した。

ラスト1.2秒でまさかの大逆転負けを喫した。連勝を狙う第4戦。第1Qから相手の中心選手であるカール・アンソニー・タウンズを開始早々に２つのファウルで追い込んで有利な展開となった。チーム全体で3P成功率53.8％と高確率で決めきって、前半76―49と27点リードを奪った。

しかし後半に悪夢が待っていた。しかし第3Qに流れが変わり始めた。残り9分27秒でウェンバンヤマとタウンズがマッチアップ。ポジション争いでウェンバンヤマの肘打ちがタウンズの顎に入って笛が鳴った。審判のレビューの結果、フレグラント1のファウルを通告された

その後は0―13のランを決められて、アリーナの雰囲気も含めてニックスが勢いに乗り始めた。90―75と15点リードで最終Qに突入した。

最終Qも4―20のランを決められる場面もあった。残り30秒でステフォン・キャッスルがフリースローを2本決めて、106―105と1点リード。残り14秒でルーズボールを奪ったディアロン・フォックス。ボールキープすれば勝利が近づく中で、ドリブルからゴール下でシュートを狙ったがミスした。そのまま相手ボールになって、フォックスがファウルをして試合を止めた。

そして残り1.2秒でOG・アヌノビーにティップショットを決められて、まさかの大逆転負けを喫した。

最後のフォックスのプレーにネットでは「シュートにいかなかれば…」「なぜシュートに…」「判断ミスだよね」「本能でいっちゃったのかな…」など疑問の声が上がった。