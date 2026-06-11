【40代主婦に聞いた】カルディで買ってよかった商品3選！ 食品業界に詳しい主婦が選んだ食品は
毎日の献立作りや食事の準備は、暮らしの中でも大きなウエイトを占めるもの。「たまには楽をしたいけれど、味にもこだわりたい……」。そんな願いをかなえてくれるのが、輸入食品やこだわりのオリジナル商品がそろう「カルディ」の商品です。
All About ニュース編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・40代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：埼玉県
同居者：自分、子ども1人
職業：契約社員
世帯収入：自分150万円、夫900万円
最近の悩み：子どものお弁当の献立（栄養をつけさせるため）
「私は食品業界に従事しておりますが、食品業界の視点から見ても、この価格でこれほど本格的な香りを維持しているのは驚きです。少量で料理全体のグレードが上がるため、家飲みのおつまみ作りには欠かせない常備品になっています。チーズやサラダ、パンへ振りかけてのアレンジで使用しております。本当に香りがよい商品です。300円ぐらいで購入できる商品とは思えないクオリティーです」とコメントしてくれました。
「子どもが寝た後や、1週間の疲れを癒やすのによくワインを飲みますが、このスパークリングワインは本当においしいです。本格的なスパークリングを安く飲みたいなら外せない1品だと思います。価格は安いのに、グラスに注いだときの泡が細かく、冷やすとキリッとした喉越しがよい感じです。高級感のあるラベルも魅力で、友達にも贈答したことがありますが、とてもよろこばれました」とコメントしてくれました。
「昨年韓国旅行に行ったことで、ますます韓国にハマり、カルディでチュモッパの素を見つけたときに、『韓国コンビニで見かけたおにぎりが、自宅で作れる!?』って感動しました。ごはんを用意するだけで、あとは混ぜ込んで出来上がる商品ですので、簡単に作れます。特にたくあんのカットサイズが絶妙で、食感を損なわずにご飯と馴染むよう計算されている点にカルディの開発力の高さを感じました」と詳しく教えてくれました。
忙しい毎日のなかで、自分へのごほうびや食事作りのときに、賢くカルディの商品を取り入れている人も多いようです。気になった商品があった人は、近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・40代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：49歳女性
在住：埼玉県
同居者：自分、子ども1人
職業：契約社員
世帯収入：自分150万円、夫900万円
最近の悩み：子どものお弁当の献立（栄養をつけさせるため）
買ってよかった商品1：「ソルトファクトリー トリュフソルト」回答者が教えてくれた最初の商品は「ソルトファクトリー トリュフソルト」。18g入りで、税込み298円です。
「私は食品業界に従事しておりますが、食品業界の視点から見ても、この価格でこれほど本格的な香りを維持しているのは驚きです。少量で料理全体のグレードが上がるため、家飲みのおつまみ作りには欠かせない常備品になっています。チーズやサラダ、パンへ振りかけてのアレンジで使用しております。本当に香りがよい商品です。300円ぐらいで購入できる商品とは思えないクオリティーです」とコメントしてくれました。
買ってよかった商品2：「カバ ポエマ エクストラ・ドライ」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「カバ ポエマ エクストラ・ドライ（白・発泡）」。750mlで、税込み1628円で購入可能です。
「子どもが寝た後や、1週間の疲れを癒やすのによくワインを飲みますが、このスパークリングワインは本当においしいです。本格的なスパークリングを安く飲みたいなら外せない1品だと思います。価格は安いのに、グラスに注いだときの泡が細かく、冷やすとキリッとした喉越しがよい感じです。高級感のあるラベルも魅力で、友達にも贈答したことがありますが、とてもよろこばれました」とコメントしてくれました。
買ってよかった商品3：「チュモッパの素（韓国おにぎり）」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「チュモッパの素（韓国おにぎり）」。 85g入りで、税込み537円で販売中です。
「昨年韓国旅行に行ったことで、ますます韓国にハマり、カルディでチュモッパの素を見つけたときに、『韓国コンビニで見かけたおにぎりが、自宅で作れる!?』って感動しました。ごはんを用意するだけで、あとは混ぜ込んで出来上がる商品ですので、簡単に作れます。特にたくあんのカットサイズが絶妙で、食感を損なわずにご飯と馴染むよう計算されている点にカルディの開発力の高さを感じました」と詳しく教えてくれました。
忙しい毎日のなかで、自分へのごほうびや食事作りのときに、賢くカルディの商品を取り入れている人も多いようです。気になった商品があった人は、近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
(文:All About ニュース編集部)