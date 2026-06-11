【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは自然の美しい交わり
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、壮絶な状態を表す比喩、文字の構造で共通する要素、そして自然の美しい交わりという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ど
つ□□ん
□□いせん
ヒント：限界を超えた苦労の際に使われる、体から出るものを例えた言葉。地面に関わる漢字の左側に付くもの。そして、はるか遠くに視線を向けたときに見える天と陸の境目を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちへ」を入れると、次のようになります。
ちへど（血反吐）
つちへん（土へん）
ちへいせん（地平線）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人間の生々しい疲弊や壮絶なドラマを感じさせる慣用表現から、私たちが日常的に使う文字の成り立ちやルールに関する知識、さらには自然界が織りなす雄大でロマンチックな視覚的風景までを網羅しました。共通する「ちへ」という響きが、過酷な試練を乗り越えようとする強い意志や必死さ、文字のパズルを解き明かすような言語的な規則性、旅先や開けた場所で出会う果てしない世界の広がりを意外なリズムでつなげています。言葉が持つ知的なつながりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、壮絶な状態を表す比喩、文字の構造で共通する要素、そして自然の美しい交わりという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ど
つ□□ん
□□いせん
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正解：ちへ正解は「ちへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちへ」を入れると、次のようになります。
ちへど（血反吐）
つちへん（土へん）
ちへいせん（地平線）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人間の生々しい疲弊や壮絶なドラマを感じさせる慣用表現から、私たちが日常的に使う文字の成り立ちやルールに関する知識、さらには自然界が織りなす雄大でロマンチックな視覚的風景までを網羅しました。共通する「ちへ」という響きが、過酷な試練を乗り越えようとする強い意志や必死さ、文字のパズルを解き明かすような言語的な規則性、旅先や開けた場所で出会う果てしない世界の広がりを意外なリズムでつなげています。言葉が持つ知的なつながりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)