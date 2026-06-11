木村多江、親戚が黒柳徹子の“お見合い”候補だった 衝撃の事実に黒柳も思わず「本当に？そうなの？」
俳優の木村多江（55）が、11日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。黒柳徹子とのまさかの縁を語った。
【写真】「かっこいいーーー」サングラス姿でアルファ ロメオ「トナーレ」を運転する木村多江
今回、5年ぶりの出演となった木村は「ラグビー」への愛や18歳になる愛娘についてテレビで初めて語った。
また木村の親戚関係にあった日本を代表するテノール歌手の奥田良三さん（93年死去）と黒柳の父が友人だったことが明かされたが木村が「良三おじさまの弟とこの間、たまたま会ったんですけど、そのおじさまが私が徹子さんと会うことを言っていないのに、急に『黒柳徹子さんは知ってるかい？』と言われて…」と切り出すと、良三さんの弟から、過去に黒柳と、お見合いの話があったことを告げられたという。
これには黒柳も思わず「え？私と？」と驚き。木村は「良三おじと、徹子さんのお父様の中でそういうお話になったんじゃないかな…お見合いしていたら親戚になっていたかもしれない」と語り、黒柳も「本当に？そうなの？あなたのおばあさんくらいに。不思議ですよね。ちょっと知らなかった！」と興奮気味だった。
【写真】「かっこいいーーー」サングラス姿でアルファ ロメオ「トナーレ」を運転する木村多江
今回、5年ぶりの出演となった木村は「ラグビー」への愛や18歳になる愛娘についてテレビで初めて語った。
また木村の親戚関係にあった日本を代表するテノール歌手の奥田良三さん（93年死去）と黒柳の父が友人だったことが明かされたが木村が「良三おじさまの弟とこの間、たまたま会ったんですけど、そのおじさまが私が徹子さんと会うことを言っていないのに、急に『黒柳徹子さんは知ってるかい？』と言われて…」と切り出すと、良三さんの弟から、過去に黒柳と、お見合いの話があったことを告げられたという。
これには黒柳も思わず「え？私と？」と驚き。木村は「良三おじと、徹子さんのお父様の中でそういうお話になったんじゃないかな…お見合いしていたら親戚になっていたかもしれない」と語り、黒柳も「本当に？そうなの？あなたのおばあさんくらいに。不思議ですよね。ちょっと知らなかった！」と興奮気味だった。