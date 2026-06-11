◇ナ・リーグ ロッキーズ3−2カブス（2026年6月10日 デンバー）

大量の借金を抱えているチームとは思えないお祭り騒ぎだった。ロッキーズは10日（日本時間11日）、本拠地でのカブス戦に9回サヨナラ勝ち。2連勝で借金を16とした。

試合後のロッカールームの歓喜の声が、地元放送局の中継に届き続けた。2−2の9回無死一、三塁の好機。9番・スティーブンスの場面で今年5月中旬にメジャーデビューしたばかりのトンプソンが打席に入ると、パレンシアが投じた100.4マイル（約161.6キロ）の超快速球を右前に弾き返してサヨナラ打とした。

ルーキーの快打に本拠地も熱狂。右翼で打球を拾った鈴木誠也外野手は肩を落としてベンチに引き上げていった。

昨季は43勝119敗で借金「76」と歴史的大敗を喫したチーム。村上宗隆内野手が入団したホワイトソックスも3年連続100敗以上だが、ロッキーズも同じく3年連続100敗以上と、NPBとはスケールが違う。だが、昨季同日と比較すると、借金42（12勝54敗）から「＋26」とチームは成長?を遂げている。

試合後にはシェーファー監督はこの日の喜びを「一言では言い表せない」と声を弾ませた。そして、トンプソンをはじめとした若手の活躍に「彼らは夢を叶えている」と目を輝かせた。

借金16でも関係ない。勢いをつけたロッキーズが成長を遂げる姿は、ファンにとっても楽しいものになるかもしれない。