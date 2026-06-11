◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準々決勝 東北福祉大９ｘ―２大商大＝８回コールド＝（１１日・神宮）

大商大の“二刀流”中山優月（３年＝智弁学園）が涙の敗戦だ。

「２番・投手」で出場し、２打数２安打２四球と全４打席で出塁も、投げては最速１４８キロをマークしたが、７回で７奪三振も被安打８で６失点だった。

開口一番「悔しいです」と中山は声を絞り出した。「全力で投げたつもりだったけれど、力不足でした。見送られて、粘られると投げる球がない。全国レベルに負けない真っすぐと決め球を磨いて、もっといいピッチャーになって帰ってきたい」と話した。

大学入学後、富山陽一監督（６１）の「（投手と野手の）両方やってこそのお前だぞ」の一言で二刀流挑戦が決定。「不安だったけれど、両方させてもらえるのは幸せなこと。粋に感じています」と本気で取り組んだ。昨秋には外野手でベストナインに選ばれると、今春は投手でベストナインに。現在は登板日以外は二遊間を守り奮闘してきた。

この日は初回に四球で出塁するとすかさず二盗も決めた。「全力で取り組むために、（野手で出場した）オープン戦が終わった疲れた状態で投げ込みをしたりしています」。全３試合でマルチ安打で１１打数７安打の打率６割３分６厘をマークした。

悔しさは残る。「主にピッチャーで自分の力不足を感じました。（将来に）この大会に出て良かったと思えるように結果を出したい」と悔しさを糧に二刀流を続ける。