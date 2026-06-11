GACKT「初めてポケモンカードを買ってみた」そのお値段とポケモン明かす
アーティストのGACKT（52）が11日、自身のXを更新。「初めてポケモンカードを買ってみた」と明かした。
【写真】「初めてポケモンカードを買ってみた」GACKTが披露した80万円のゴースト
GACKTは「初めてポケモンカードを買ってみた。【GACKTの勝ち方】【GACKTの超思考術】などの出版社の代表でもある北里ヨーヘイの誕生日に、「何か欲しいモノはあるか？」と聞いたら、「PSA10のポケカが欲しいです！」と言われた」と投稿。「PSA10が何なのか調べてみたら、どうやらポケモンカードをPSAという鑑定会社に出し、最高評価を得たカードのことらしい」とつづった。
続けて「日本にいるスタッフに『ヨーヘイへの誕生日プレゼントだから買ってきてくれ』と頼んだところ、『兄さんからPSA10をもらうなんて、転売する気満々ですよ』と言われた」と明かし「なるほど。そういうことか。だったら、『売る気にならないPSA10を探してくれ』そう頼んだ」という。
「そして見つかったのが、このカードだ。スタッフから最初80円ときいた。蓋を開けたら80万。まあ、値段はいいとして」と投稿。「約束通りPSA10。だが──中のカードはボロボロ。普通ならあり得ない。なぜこれが、PSA10として存在しているのか？その存在がまるでゴーストだ。果たして、この金額が高いのか安いのかももはやわからん」と続けた。
「しかも、カードの名前まで【ゴースト】。ここまで来ると、何か運命を感じる。このカードなら売ろうとしても説明が面倒すぎて売れないかもしれない。とりあえず、ヨーヘイ。誕生日おめでとう」と結んだ。
写真ではゴーストのカードを披露していた。
【写真】「初めてポケモンカードを買ってみた」GACKTが披露した80万円のゴースト
GACKTは「初めてポケモンカードを買ってみた。【GACKTの勝ち方】【GACKTの超思考術】などの出版社の代表でもある北里ヨーヘイの誕生日に、「何か欲しいモノはあるか？」と聞いたら、「PSA10のポケカが欲しいです！」と言われた」と投稿。「PSA10が何なのか調べてみたら、どうやらポケモンカードをPSAという鑑定会社に出し、最高評価を得たカードのことらしい」とつづった。
「そして見つかったのが、このカードだ。スタッフから最初80円ときいた。蓋を開けたら80万。まあ、値段はいいとして」と投稿。「約束通りPSA10。だが──中のカードはボロボロ。普通ならあり得ない。なぜこれが、PSA10として存在しているのか？その存在がまるでゴーストだ。果たして、この金額が高いのか安いのかももはやわからん」と続けた。
「しかも、カードの名前まで【ゴースト】。ここまで来ると、何か運命を感じる。このカードなら売ろうとしても説明が面倒すぎて売れないかもしれない。とりあえず、ヨーヘイ。誕生日おめでとう」と結んだ。
写真ではゴーストのカードを披露していた。