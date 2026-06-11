名古屋で新たな夏の音楽フェス『メ〜テレMUSIC DAYS』開催決定 アーティスト＆アイドル集結へ【出演一覧】
名古屋で新たな音楽フェス『メ〜テレMUSIC DAYS』が、8月22日・23日に東別院テラスホールで開催されることが決まった。
【写真】熱量の高いパフォーマンスを披露したRYOKI MIYAMA
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）と名古屋テレビ事業が開催する音楽フェスで、スペシャルアーティスト＆アイドルが真夏の名古屋に集結する。
■『メ〜テレ MUSIC DAYS』
東別院テラスホール（名古屋・中区）
2026年8月22日（土）DAY1 DANCE＆GROOVE
出演：
CHANSUNG（2PM）
MASHIHO
MORISAKI WIN
RYOKI MIYAMA
2026年8月23日（日）DAY2 IDOL
出演：
SKE48
Jams Collection
高嶺のなでしこ
フロントアクト）SKE48研究生 ほか
※五十音順
【写真】熱量の高いパフォーマンスを披露したRYOKI MIYAMA
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）と名古屋テレビ事業が開催する音楽フェスで、スペシャルアーティスト＆アイドルが真夏の名古屋に集結する。
■『メ〜テレ MUSIC DAYS』
東別院テラスホール（名古屋・中区）
2026年8月22日（土）DAY1 DANCE＆GROOVE
出演：
CHANSUNG（2PM）
MASHIHO
MORISAKI WIN
RYOKI MIYAMA
2026年8月23日（日）DAY2 IDOL
出演：
SKE48
Jams Collection
高嶺のなでしこ
フロントアクト）SKE48研究生 ほか
※五十音順