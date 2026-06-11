「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在で伊藤忠商事<8001.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



１１日の東証プライム市場で、伊藤忠が３日ぶりに反落。大手総合商社である同社の２７年３月期の連結最終利益は前期比５．５％増の９５００億円と最高益更新の見込み。ファミリーマートなど非資源分野が寄与する見通しだ。増配や自社株買いなど積極的な株主還元策も予定されている。ただ、米国・イスラエルのイラン攻撃を機に株価は軟調に推移。景気への影響が懸念されるほか、同社は他の大手商社に比べエネルギー事業の比率が低く、資源価格上昇のプラス面が相対的に小さいことも買い手控えの要因に働いている様子だ。



出所：MINKABU PRESS