あさくま<7678.T>が大幅反落している。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）単独決算が、売上高２８億６６００万円（前年同期比２５．０％増）、営業利益９７００万円（同１３．２％減）、純利益５２００万円（同４３．３％減）と減益で着地したことが嫌気されている。



「ステーキのあさくま」業態３店舗を出店したほか、カレー業態１店舗を出店したことで売上高は伸長したものの、新規出店に伴う先行費用の発生が利益を圧迫した。なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高１２３億円（前期比２２．４％増）、営業利益６億６０００万円（同２７．３％増）、純利益４億９００万円（同２６．０％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に自社株６万７０００株を上限に、１１日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ‐３）により取得すると発表。この日午前中に、６万６０００株を４億３６２６万円で取得したと発表した。



出所：MINKABU PRESS