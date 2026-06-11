開催：2026.6.11

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 3 - 2 [アストロズ]

MLBの試合が11日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアストロズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。

1回裏、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 LAA 1-0 HOU

5回裏、9番 ローガン・オハピー 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 HOU

6回表、7番 シャイ・ウィットコム 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 LAA 2-1 HOU

8回表、5番 キャメロン・スミス 5球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 LAA 2-2 HOU

10回裏、8番 ホセ・シリ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-2 HOU

試合は3対2でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのライアン・ゼファジャンで、ここまで3勝3敗1S。負け投手はアストロズのブライアン・アブレイユで、ここまで2勝3敗4S。

ここまでエンゼルスは27勝42敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アストロズは31勝39敗で5.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 13:18:22 更新