2眼ジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の販売ページが公式サイトに掲出 カメラスペック・価格が判明
Insta360が初めて投入するジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の販売ページが、直販サイトで公開されている。日本国内での正式発表はまだだが、ひと足早く製品の仕様を確認できるようになっている。なお、“近日販売予定”と記載されており、現時点では予約の申し込みもできない。
「Insta360 Luna Ultra」は、2つのレンズを横並びにしたデザインが特徴的なジンバルカメラ。4月に米国ラスベガスで開催されていた展示イベント「2026 NAB Show」で、一部のクリエイター向けに先行して公開されており注目を集めていた。日本国内では6月13日（土）・14日（日）に渋谷でお披露目イベントが開催される予定。
35mm判換算で20mm相当の焦点距離となる「メインレンズ」と、同60mm相当の「望遠レンズ」による“2眼構成”を採用。いずれもLeica Summicronと銘打つレンズとなっている。
イメージセンサーのサイズは「メインレンズ」が1インチ、「望遠レンズ」が1/1.3インチ。動画は最大8K30fpsの記録が可能なほか、4K120fpsのスロー動画、Log撮影などにも対応する。
同社の360°カメラシリーズなどにも採用歴のあるトリプルAIチップシステムを搭載。画像にのったノイズを効果的に低減できるとしており、低照度環境での撮影性能の高さをアピールする。
また本体には着脱式のタッチスクリーンを備えており、取り外した際にはカメラの遠隔操作にも対応。最大20mのHD映像伝送も可能とするほか、内蔵マイクも備えている。
Bluetooth接続にも対応しており、Insta360 Micシリーズとの連携による音声収録も可能としている。
製品ページによると、価格は標準版が11万9,800円となる見込み。そのほかクリエイターキット、エンデュランスキット、エッセンシャルキット、POVキットを用意する。