Insta360が初めて投入するジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の販売ページが、直販サイトで公開されている。日本国内での正式発表はまだだが、ひと足早く製品の仕様を確認できるようになっている。なお、“近日販売予定”と記載されており、現時点では予約の申し込みもできない。

「Insta360 Luna Ultra」は、2つのレンズを横並びにしたデザインが特徴的なジンバルカメラ。4月に米国ラスベガスで開催されていた展示イベント「2026 NAB Show」で、一部のクリエイター向けに先行して公開されており注目を集めていた。日本国内では6月13日（土）・14日（日）に渋谷でお披露目イベントが開催される予定。

35mm判換算で20mm相当の焦点距離となる「メインレンズ」と、同60mm相当の「望遠レンズ」による“2眼構成”を採用。いずれもLeica Summicronと銘打つレンズとなっている。

イメージセンサーのサイズは「メインレンズ」が1インチ、「望遠レンズ」が1/1.3インチ。動画は最大8K30fpsの記録が可能なほか、4K120fpsのスロー動画、Log撮影などにも対応する。

同社の360°カメラシリーズなどにも採用歴のあるトリプルAIチップシステムを搭載。画像にのったノイズを効果的に低減できるとしており、低照度環境での撮影性能の高さをアピールする。

また本体には着脱式のタッチスクリーンを備えており、取り外した際にはカメラの遠隔操作にも対応。最大20mのHD映像伝送も可能とするほか、内蔵マイクも備えている。

Bluetooth接続にも対応しており、Insta360 Micシリーズとの連携による音声収録も可能としている。

製品ページによると、価格は標準版が11万9,800円となる見込み。そのほかクリエイターキット、エンデュランスキット、エッセンシャルキット、POVキットを用意する。

メインレンズ仕様

望遠レンズ仕様

動画撮影仕様

写真撮影仕様

カラープロファイル

本体仕様

センサーサイズ：1インチ 35mm判換算焦点距離：20mm 絞り：F1.8 最短撮影距離：9cmセンサーサイズ：1/1.3インチ 35mm判換算焦点距離：60mm 絞り：F2.0 最短撮影距離：15cm最大解像度：8K（16:9）@30/25/24fps フォーマット：MP4 モード：動画／PureVideo／スローモーション／タイムラプス／タイ・ムシフト／バレルロール カラービット深度：10bit 色域：Rec. 709（標準）、Rec. 2020（ドルビービジョン） シャッター速度：1/8,000～1/24秒最大解像度：3,700万画素（7,040×5,288、6,144×6,144） フォーマット：jpg、jpg＋RAW モード：写真（標準／ウルトラフォト）、ライブフレーム、パノラマ カラービット深度：8bit 色域：Rec. 601 シャッター速度：1/8,000～30秒標準、Dolby Vision、10-bit I-Logストレージ方式：内蔵ストレージ＋最大1TBのmicroSDカード対応 内部ストレージ容量：47GB マイク個数：4個（メインジンバルに3つ、着脱式タッチスクリーンに1つ） バッテリー容量：1,550mAh（本体）、210mAh（着脱式タッチスクリーン） 充電時間：23分で80％充電 動作時間：240分 外形寸法：52.4×169.9×38.5mm 重量：233g（コズミックブラック）、235g（ステラホワイト）