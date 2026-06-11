【巨人2軍】初回に岡田悠希のタイムリーで先制 先発は園田純規ー甲斐拓也バッテリー
◇プロ野球ファーム・リーグ 巨人ー西武（6月11日、ジャイアンツタウンスタジアム）
巨人は初回に1点を先制しました。
2アウトから笹原操希選手がフォアボールを選ぶと、リチャード選手のレフトへのヒットで、笹原選手が好走塁を見せ、一気に3塁に進み、2アウト1、3塁に。続く5番の岡田悠希選手がライトへのヒットを放ち、3塁ランナーが生還しました。その後、甲斐拓也選手がフォアボールで満塁とした巨人ですが、西武の先発、木瀬翔太投手がここは踏ん張り、これ以上の追加点はありませんでした。
▽巨人のスタメン
1 (一) 増田陸
2 (中) 相澤白虎
3 (右) 笹原操希
4 (指) リチャード
5 (左) 岡田悠希
6 (捕) 甲斐拓也
7 (三) 荒巻悠
8 (二) 湯浅大
9 (遊) 中田歩夢
(投) 園田純規
▽西武のスタメン
1 (遊) 横田蒼和
2 (三) 山村崇嘉
3 (二) 外崎修汰
4 (指) 中村剛也
5 (左) 林安可
6 (右) 蛭間拓哉
7 (一) 古賀輝希
8 (中) 秋山俊
9 (捕) 龍山暖
(投) 木瀬翔太