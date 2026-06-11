◇プロ野球ファーム・リーグ 巨人ー西武（6月11日、ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人は初回に1点を先制しました。

2アウトから笹原操希選手がフォアボールを選ぶと、リチャード選手のレフトへのヒットで、笹原選手が好走塁を見せ、一気に3塁に進み、2アウト1、3塁に。続く5番の岡田悠希選手がライトへのヒットを放ち、3塁ランナーが生還しました。その後、甲斐拓也選手がフォアボールで満塁とした巨人ですが、西武の先発、木瀬翔太投手がここは踏ん張り、これ以上の追加点はありませんでした。

▽巨人のスタメン

1 (一) 増田陸

2 (中) 相澤白虎

3 (右) 笹原操希

4 (指) リチャード

5 (左) 岡田悠希

6 (捕) 甲斐拓也

7 (三) 荒巻悠

8 (二) 湯浅大

9 (遊) 中田歩夢

(投) 園田純規

▽西武のスタメン

1 (遊) 横田蒼和

2 (三) 山村崇嘉

3 (二) 外崎修汰

4 (指) 中村剛也

5 (左) 林安可

6 (右) 蛭間拓哉

7 (一) 古賀輝希

8 (中) 秋山俊

9 (捕) 龍山暖

(投) 木瀬翔太