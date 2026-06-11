キンプリ永瀬廉、好きなアーティスト愛熱弁 出会いは「山Pのドラマ」
【モデルプレス＝2026/06/11】King ＆ Princeの永瀬廉が6月10日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。好きなアーティスト愛を語った。
【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット
「庭ラジ7周年＆永瀬廉生誕10000日記念 back numberについて語ろうスペシャル」と題されたこの日、永瀬は「ただ好きだからやっちゃおうという企画」とback numberが好きだと説明。「僕が知ったのは山Pのお坊さんのドラマ。あれの『クリスマスソング』から知ったのよ。だからそんな昔からじゃないねんけど、そこで知ってめっちゃいい歌やんっていろんなのを聴いて、素敵な歌詞やなって。歌詞先行ですね」と山下智久と石原さとみがW主演を務めたフジテレビ系ドラマ「5→9〜私に恋したお坊さん〜」（2015年）の主題歌だった「クリスマスソング」がback numberとの出会いのきっかけだったことを振り返った。
そして、「back numberの好きなところって日常の感情をいろんなアプローチで言葉にして、それがすごい抽象的な部分もあったりとか、でもピンポイントな部分を指してたりとか、それが経験したことがなくても経験したことあるかのように錯覚させられるぐらい歌詞の組み立て方がすごい」と魅力を熱弁した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、back numberとの出会いを回顧
「庭ラジ7周年＆永瀬廉生誕10000日記念 back numberについて語ろうスペシャル」と題されたこの日、永瀬は「ただ好きだからやっちゃおうという企画」とback numberが好きだと説明。「僕が知ったのは山Pのお坊さんのドラマ。あれの『クリスマスソング』から知ったのよ。だからそんな昔からじゃないねんけど、そこで知ってめっちゃいい歌やんっていろんなのを聴いて、素敵な歌詞やなって。歌詞先行ですね」と山下智久と石原さとみがW主演を務めたフジテレビ系ドラマ「5→9〜私に恋したお坊さん〜」（2015年）の主題歌だった「クリスマスソング」がback numberとの出会いのきっかけだったことを振り返った。
◆永瀬廉、back number愛を熱弁
そして、「back numberの好きなところって日常の感情をいろんなアプローチで言葉にして、それがすごい抽象的な部分もあったりとか、でもピンポイントな部分を指してたりとか、それが経験したことがなくても経験したことあるかのように錯覚させられるぐらい歌詞の組み立て方がすごい」と魅力を熱弁した。（modelpress編集部）
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