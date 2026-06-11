元日向坂46佐々木美玲、手作りのとうもろこしご飯披露に反響「真っ黄色で美味しそう」「旬の食材たっぷり」
【モデルプレス＝2026/06/11】元日向坂46で女優の佐々木美玲が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】26歳元日向坂「真っ黄色で美味しそう」手作りとうもろこしご飯
佐々木は「とうもろしご飯。ずっと気になってたやつ昨日作ってみました」（※原文ママ）とつづり、Instagramストーリーズを公開。手作りのとうもろこしご飯を披露した。茶碗いっぱいに盛られており、とうもろこしがたっぷり入った今が旬の食材を使った一品となっている。
この投稿に「真っ黄色で美味しそう」「レシピ知りたい」「とうもろこしのアレンジが素敵」「旬の食材たっぷり」「何杯でもいけそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元日向坂「真っ黄色で美味しそう」手作りとうもろこしご飯
◆佐々木美玲、手作りのとうもろこしご飯
佐々木は「とうもろしご飯。ずっと気になってたやつ昨日作ってみました」（※原文ママ）とつづり、Instagramストーリーズを公開。手作りのとうもろこしご飯を披露した。茶碗いっぱいに盛られており、とうもろこしがたっぷり入った今が旬の食材を使った一品となっている。
◆佐々木美玲の投稿に反響
この投稿に「真っ黄色で美味しそう」「レシピ知りたい」「とうもろこしのアレンジが素敵」「旬の食材たっぷり」「何杯でもいけそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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