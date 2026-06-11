クロックスから、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』の人気キャラクターをモチーフにした新コレクションが、登場！

「ジェシー」風の“ウエスタンデザイン”や、「エイリアン」を大胆にデザインしたクロッグに加え、「ウッディ」＆「バズ・ライトイヤー」の大人気モデルも復活します☆

クロックス ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』コレクション

販売スケジュール：

クロックス公式オンラインストア販売開始日：2026年6月17日（水）※「ジェシー / ブーツ」は、クロックス公式オンラインストア限定での販売ABC-MART（一部店舗）販売開始日：2026年7月1日（水）販売店舗一覧：・ABC-MART GRAND STAGE SHIBUYA 109店・ABC-MART GRAND STAGE 大阪店・ABC-MART GRAND STAGE 浦添パルコシティ店・ABC-MART 京都寺町店

レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダー「クロックス」から、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』の人気キャラクターをモチーフにした新コレクションが登場！

2026年夏、映画最新作の公開でも注目を集める『トイ・ストーリー』

おもちゃたちの友情や絆、冒険を描いたディズニー＆ピクサーの名作アニメーションとして、世代を超えて愛され続けています。

今回のコレクションでは、作中のおなじみのキャラクターである「ジェシー」のスタイルを表現したユニークなブーツをはじめ、

愛らしい「エイリアン」を大胆にデザインしたクラシック クロッグがラインナップ。

さらに、2025年大好評だった「ウッディ＆バズ」にインスパイアされたデザインも再販売され、あの大好きなおもちゃたちが一堂に会します！

大人向けサイズからキッズ、トドラーサイズまで幅広く展開し、ファミリー全員で『トイ・ストーリー』の遊び心あふれる世界観を足元から楽しめます。

また、今回発売されるコレクションでは、製品にあしらわれたジビッツ(TM) チャームによる自由なカスタマイズも大きな魅力。

お気に入りのシューズを自分らしくアレンジして、この夏は仲間と一緒に冒険に出かけることができます。

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / ジェシー / ブーツ

価格：19,800円（税込）

サイズ：22cm〜31cm

※クロックス公式オンラインストア限定販売

「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / ジェシー / ブーツ」は、カウガール人形「ジェシー」の衣装を落とし込んだ、日常にウエスタンなエッセンスをプラスする一足。

履き口にはデニム柄と牛柄のデザインを組み合わせ、ウエスタン風の刺繍のようなデティールが施されています。

バックストラップにはジェシーのベルトをイメージした、存在感のあるメタルバックルをレイアウト。

さらに、赤いカウボーイハット、愛馬の「ブルズアイ」、保安官バッジなど、「ジェシー」をモチーフにした4つの限定ジビッツ(TM) チャームが付属しています。

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

価格：9,900円（税込）

サイズ：22cm〜31cm

「エイリアン」のお顔を大胆にデザインした「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ」

「エイリアン」たちの愛らしい笑顔や好奇心いっぱいの目、そしてリベットとしても機能する尖った耳が遊び心をくすぐるデザインとなっています。

バックストラップにはアイコニックなアンテナをあしらい、つま先には惑星をモチーフにしたジビッツ(TM) チャームで作品の世界観が表現されています。

キッズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

価格：8,250円（税込）

サイズ：18cm〜21cm

大人向けサイズのみならず、キッズサイズも展開！

親子でお揃いでコーディネートを楽しめます。

家族のお出かけもより楽しくなりそう☆

トドラー ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

価格：7,150円（税込）

サイズ：14cm〜17.5cm

きょうだいのおそろいコーデにもおすすめな、トドラーサイズもラインナップ。

大きな目とお口のかわいい表情が足元を楽しく演出してくれます。

アンテナがポイントのバックストラップも、お子さんが喜びそうなデザインです☆

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / シェリフ 「ウッディ」 / クロッグ

価格：9,900円（税込）

サイズ：20cm〜31cm

2025年の人気デザインも復活！

「ウッディ」の要素たっぷりのクロッグです。

シャツやジーパン、ベスト、そしてバッジなど、「ウッディ」気分が味わえるデザインとなっています。

みんなに自慢したくなる一足です☆

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / バズ / クラシック クロッグ

価格：9,900円（税込）

サイズ：20cm〜31cm

「バズ・ライトイヤー」デザインも、2025年夏に引き続き登場！

「バズ・ライトイヤー」らしい、かっこいいシビッツ(TM)も付いています☆

毎日のおでかけが楽しくなる、空も飛べそうな気分になれる一足です。

シビッツ(TM) チャーム：トイ・ストーリー キャラクター 5パック

価格：2,420円(税込)

映画の世界観をそのまま足元に詰め込める、バラエティ豊かなジビッツ(TM) チャームも展開。

お気に入りのキャラクターを主役に選ぶのはもちろん、贅沢に全員を勢ぞろいさせたりと、組み合わせは自由自在です。

自分だけの特別な一足へカスタマイズを楽しめます。

シビッツ(TM) チャーム：トイ・ストーリー 「ウッディ」

価格：660円（税込）

おもちゃたちのリーダー的存在である「ウッディ」のシビッツ(TM) チャーム。

いつも「ウッディ」が足元で見守ってくれているような気分になれます。

シビッツ(TM) チャーム：トイ・ストーリー 「バズ・ライトイヤー」

価格：660円（税込）

かっこいい「バズ・ライトイヤー」のシビッツ(TM) チャーム。

足元を「バズ・ライトイヤー」がカラフルに彩ります。

シビッツ(TM) チャーム：トイ・ストーリー 「ジェシー」

価格：660円（税込）

「ジェシー」のキュートなシビッツ(TM) チャーム。

一つでもかわいらしいですが、「ウッディ」と組み合わせても「バズ・ライトイヤー」と組み合わせてもストーリーを感じさせます。

愛馬「ブルズアイ」と仲良く組み合わせるのもおすすめです☆

シビッツ(TM) チャーム：トイ・ストーリー 「ブルズアイ」

価格：660円（税込）

「ブルズアイ」のシビッツ(TM) チャームもとてもキュート！

「ウッディ」のクロッグや「ジェシー」のブーツとの相性もばっちりです。

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』の世界が楽しめる、クロッグとブーツ。

クロックス『トイ・ストーリー』コレクションは、2026年6月17日（水）よりクロックス公式オンラインストアで、2026年7月1日（水）よりABC-MART（4店舗限定）にて販売開始です。

© Disney/Pixar

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