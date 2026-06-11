純烈弟分「モナキ」じん、自宅の家賃告白「びっくり」「親近感わく」と話題
【モデルプレス＝2026/06/11】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのじんが、6月4日放送の名古屋テレビ系情報番組『ドデスカ！』（毎週月曜〜金曜あさ6：00）にVTR出演。家賃を明かす場面があった。
【写真】39歳モナキメンバー「親近感わく」家賃5万9000円のおしゃれ自宅
モナキは、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。デビュー前からSNSで話題となり、動画の総再生回数が12億回を突破。予想を上回る来場者が見込まれたことから、デビューシングルの発売記念キャンペーンのミニライブ・特典会が中止になるなど、脅威的な“バズ”を見せている。
こうした反響を受け、生活にどのような変化があったか尋ねられたじんは「相変わらずワンルームに暮らしているので、来年にでも1LDKに引っ越したいなっていう野望は抱きつつ、やっぱり初心は忘れないっていうところで頑張っております」と現在の暮らしぶりを明かした。
さらに家賃について聞かれると「答えたら援助していただける感じですか？」と茶目っ気たっぷりに返しつつ、カメラ目線で「じゃあ、言わせていただきます。5万9000円です！」と告白。さらに「安〜い！」と自らリアクションし、笑顔を見せていた。
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「親近感わく」「初めて知った」「ぶっちゃけちゃうの面白すぎ」などと反響が上がっている。
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「モナキ」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴を持つ。（modelpress編集部）
情報：名古屋テレビ
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【写真】39歳モナキメンバー「親近感わく」家賃5万9000円のおしゃれ自宅
◆じん、ワンルームの家賃を告白
モナキは、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。デビュー前からSNSで話題となり、動画の総再生回数が12億回を突破。予想を上回る来場者が見込まれたことから、デビューシングルの発売記念キャンペーンのミニライブ・特典会が中止になるなど、脅威的な“バズ”を見せている。
さらに家賃について聞かれると「答えたら援助していただける感じですか？」と茶目っ気たっぷりに返しつつ、カメラ目線で「じゃあ、言わせていただきます。5万9000円です！」と告白。さらに「安〜い！」と自らリアクションし、笑顔を見せていた。
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「親近感わく」「初めて知った」「ぶっちゃけちゃうの面白すぎ」などと反響が上がっている。
◆人気爆発中のモナキ
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「モナキ」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴を持つ。（modelpress編集部）
情報：名古屋テレビ
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